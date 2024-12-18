Статусы Резерв+ Снято - когда он появляется и что означает

Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает
Часть военнообязанных граждан, имеющих электронный военно-учетный документ, имеют в "Резерв+" статус "Снято". Он присваивается постоянно или на время и может означать наличие отсрочки или бронирования.
Об этом идет речь в материале Oboz.ua.
Статусы в "Резерв+"
С 2024 года в Украине действует электронный военно-учетный документ, отображаемый в мобильном приложении "Резерв+".
После установления приложения и регистрации военнообязанный гражданин обязательно получает один из статусов, который отмечает его отношение к военной службе.
Это может быть один из следующих статусов:
- "Уточняется";
- "Подлежит призыву";
- "Снято";
- "В розыске".
"Снято" — это постоянно или временно?
Вместо статуса "Снят" в электронном военно-учетном документе может быть указан статус "Исключено".
Этот статус означает, что гражданин, в профиле которого на "Резерв+" указан "Снято" или "Исключено", не состоит на военном учете.
Этот статус может быть как постоянным, так и временным.
Временный статус устанавливается для военнообязанного гражданина, имеющего отсрочку от мобилизации или бронирования.
Напомним, мы писали недавно о том, что изменится в "Резерв+" в 2025 году.
Также мы сообщали о том, что делать гражданину, если в его профиль в "Резерв+" не подтягивается информация о бронировании.
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