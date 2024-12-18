Статусы Резерв+ Снято - когда он появляется и что означает

Государственное мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Часть военнообязанных граждан, имеющих электронный военно-учетный документ, имеют в "Резерв+" статус "Снято". Он присваивается постоянно или на время и может означать наличие отсрочки или бронирования.

Об этом идет речь в материале Oboz.ua.

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Статусы в "Резерв+"

С 2024 года в Украине действует электронный военно-учетный документ, отображаемый в мобильном приложении "Резерв+".

После установления приложения и регистрации военнообязанный гражданин обязательно получает один из статусов, который отмечает его отношение к военной службе.

Это может быть один из следующих статусов:

"Уточняется";

"Подлежит призыву";

"Снято";

"В розыске".

"Снято" — это постоянно или временно?

Вместо статуса "Снят" в электронном военно-учетном документе может быть указан статус "Исключено".

Этот статус означает, что гражданин, в профиле которого на "Резерв+" указан "Снято" или "Исключено", не состоит на военном учете.

Этот статус может быть как постоянным, так и временным.

Временный статус устанавливается для военнообязанного гражданина, имеющего отсрочку от мобилизации или бронирования.

Напомним, мы писали недавно о том, что изменится в "Резерв+" в 2025 году.

Также мы сообщали о том, что делать гражданину, если в его профиль в "Резерв+" не подтягивается информация о бронировании.