Нахождение в розыске в Резерв+ - как узнать о статусе

Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске
Если военнообязанного гражданина подали в розыск за нарушение воинского учета, информацию об этом можно узнать из мобильного приложения "Резерв+". В нем может появиться красная лента с соответствующей записью.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Нарушение воинского учета
К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что у него есть какие-то нарушения воинского учета.
Гражданин поинтересовался, могут ли его подать в розыск за эти нарушения — и как узнать, находится ли он в розыске.
Как "Резерв+" сигнализирует о подаче гражданина в розыск
Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что информацию об этом можно будет найти в мобильном приложении "Резерв+".
"Подтверждением того, что Вас подали в розыск, является "красная лента" с записью о нарушении правил воинского учета", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+".
Добавим, мы сообщали о том, что изменится в "Резерв+" в 2025 году.
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