Нахождение в розыске в Резерв+ - как узнать о статусе

Государственное мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанного гражданина подали в розыск за нарушение воинского учета, информацию об этом можно узнать из мобильного приложения "Резерв+". В нем может появиться красная лента с соответствующей записью.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что у него есть какие-то нарушения воинского учета.

Гражданин поинтересовался, могут ли его подать в розыск за эти нарушения — и как узнать, находится ли он в розыске.

Как "Резерв+" сигнализирует о подаче гражданина в розыск

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что информацию об этом можно будет найти в мобильном приложении "Резерв+".

"Подтверждением того, что Вас подали в розыск, является "красная лента" с записью о нарушении правил воинского учета", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, что изменится в "Резерв+" в 2025 году.