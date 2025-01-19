Юристи зазначають, що працівники ТЦК не мають право затримувати військовозобов'язаних

Представники ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Наразі доволі частими стали випадки, коли працівники ТЦК та СП здійснюють примусове затримання та доставлення військовозобовʼязаних громадян з метою проходження ВЛК та призову на військову службу. В цьому аспекті важливо знати свої права та права працівників ТЦК.

Про ці нюанси вирішили проінформувати юристи INSEININ.

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Юристи зазначають, що військовозобовʼязані, які ухиляються від виконання правил військового обліку, можуть бути доставлені поліцією до районного ТЦК. Затримання може здійснюватись виключно працівниками поліції у таких випадках:

зафіксоване порушення правил військового обліку у реєстрі військовозобовʼязаних;

чоловік не має військово-облікового документа;

військовозобовʼязаний не перебуває на військовому обліку або знятий з обліку;

зафіксоване ухилення від виконання військового обовʼязку у вигляді неявки за повісткою;

ігнорування направлення на проходження ВЛК.

Своєю чергою працівники ТЦК здійснюють контроль за проходження ВЛК. Проте працівники ТЦК, оскільки не є правоохоронними органами, не можуть затримувати військовозобов'язаних. Проте мають право виписувати штрафи.

Що робити, якщо утримують в приміщенні ТЦК та СП

В першу чергу необхідно суворо дотримуватись правил військового обліку, мати дійсні військово-облікові документи та не ігнорувати повістки від районного ТЦК, радять юристи.

Якщо людина відмовляється від проходження ВЛК та мобілізації, то вона може написати письмову відмову та вимагати негайного звільнення. У випадку примусового затримання, єдиним правовим способом є звернення до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення у вигляді позбавлення волі.

Потрібно розуміти, що військовозобовʼязаним, які підлягають призову на військову службу не варто розраховувати на звільнення з приміщення ТЦК та подальше ухилення від призову. Існує тільки два варіанти або виконання військового обовʼязку у вигляді призову на службу або притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 336 Кримінального кодексу України.

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