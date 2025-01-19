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Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

19 січня 2025 06:22
Микола Кондратюк - Редактор
Юристи зазначають, що працівники ТЦК не мають право затримувати військовозобов'язаних
Представники ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Микола Кондратюк - Редактор

Наразі доволі частими стали випадки, коли працівники ТЦК та СП здійснюють примусове затримання та доставлення військовозобовʼязаних громадян з метою проходження ВЛК та призову на військову службу. В цьому аспекті важливо знати свої права та права працівників ТЦК. 

Про ці нюанси вирішили проінформувати юристи INSEININ.

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Юристи зазначають, що військовозобовʼязані, які ухиляються від виконання правил військового обліку, можуть бути доставлені поліцією до районного ТЦК. Затримання може здійснюватись виключно працівниками поліції у таких випадках:

  • зафіксоване порушення правил військового обліку у реєстрі військовозобовʼязаних;
  • чоловік не має військово-облікового документа;
  • військовозобовʼязаний не перебуває на військовому обліку або знятий з обліку;
  • зафіксоване ухилення від виконання військового обовʼязку у вигляді неявки за повісткою;
  • ігнорування направлення на проходження ВЛК.

Своєю чергою працівники ТЦК здійснюють контроль за проходження ВЛК. Проте працівники ТЦК, оскільки не є правоохоронними органами, не можуть затримувати військовозобов'язаних. Проте мають право виписувати штрафи.

Що робити, якщо утримують в приміщенні ТЦК та СП

В першу чергу необхідно суворо дотримуватись правил військового обліку, мати дійсні військово-облікові документи та не ігнорувати повістки від районного ТЦК, радять юристи.

Якщо людина відмовляється від проходження ВЛК та мобілізації, то вона може написати письмову відмову та вимагати негайного звільнення. У випадку примусового затримання, єдиним правовим способом є звернення до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення у вигляді позбавлення волі.

Потрібно розуміти, що військовозобовʼязаним, які підлягають призову на військову службу не варто розраховувати на звільнення з приміщення ТЦК та подальше ухилення від призову. Існує тільки два варіанти або виконання військового обовʼязку у вигляді призову на службу або притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 336 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити військовозобов’язаному, особова справа якого була знищена під час російської окупації.

Також ми повідомляли про те, який документ можна пред'являти працівникам ТЦК замість військового квитка.

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані ухилянти юристи

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