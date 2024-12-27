Виключення з військового обліку – як довести, якщо знищений архив

Військово-обліковий документ громадянина України. Фото: "РБК-Україна"

Якщо архів територіального центру комплектування був знищений окупантами під час війни, то виключеному з військового обліку не треба заново ставати на облік і проходити ВЛК. Він може довести своє виключення з обліку записами у військово-обліковому документі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся із питанням громадянин, який був виключений з військового обліку ще 2015 року.

"На теперішній час інформації в реєстрі про мене немає. Написав заяву в ТЦК, там відповіли, що так як місто Херсон було окуповано, то архів знищили", — розповів громадянин, поцікавившись, як йому довести факт виключення з військового обліку.

Як довести факт виключення з військового обліку

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що у такому випадку головним доказом є військово-обліковий документ громадянина.

"Якщо Ви виключені з обліку, і про це у Вашому ВОД є відповідна відмітка ТЦК, то достатньо буде надіслати останньому поштою адвокатський запит з копією ВОД, де підтверджено Ваше виключення з обліку, завірене тим же адвокатом", — зазначив юрист.

Він наголосив, що тобто ставати знову на облік та проходити ВЛК такому громадянину не потрібно.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити виключеному з обліку, якщо у нього в "Резерв+" показало помилку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть виключених з військового обліку відправити на ВЛК.