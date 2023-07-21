Чи зобов'язані виключені з військового обліку проходити ВЛК — адвокат пояснила

Чи можуть виключених з військового обліку відправити на ВЛК: роз'яснення
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки і придатні за станом здоров'я, призивають на військову службу. При цьому законодавством визначені категорії осіб, які визнаються не придатними до служби в армії та виключаються з військового обліку.
Чи потрібно таким особам повторно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) під час загальної мобілізації, пояснила юристка Галина Токмач.
Які бувають категорії придатності
ЗУ встановлено три категорії непридатності до військової служби:
- обмежено придатний;
- непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;
- непридатний до військової служби, виключений з військового обліку.
Висновок про непридатність до військової служби має право зробити лише військово-лікарська комісія (ВЛК).
Чи можуть людину виключену з військового обліку відправити на ВЛК
За її словами, якщо особа була виключена з військового обліку військовозобов'язаних, їй не можуть вручити повістку про проходження військової медкомісії і відповідно не можуть направити на ВЛК.
Як пояснила фахівчиня, відповідно до норм ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487, повістка може бути вручена лише певній категорії громадян, а саме:
- призовникам;
- військовозобов’язаним;
- резервістам.
Особа виключена з військового обліку не відноситься до жодної з перерахованих категорій.
Згідно п. 3 ч. 6 ст. 37 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України — у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України — у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.
У свою чергу постанова КМУ №1487 (п. 79) говорить про те, що ТЦК та СП:
- здійснюють взяття, зняття або виключення з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у випадках, передбачених законодавством;
- проставляють у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідні відмітки про взяття їх на військовий облік, зняття та виключення з нього.
Чи можуть виключені з військового обліку виїхати з України
Токмач додала, що особи виключені з військового обліку мають право виїжджати за кордон. Для цього необхідно мати при собі наступні документи:
- паспорт громадянина України;
- закордонний паспорт;
- військовий квиток/тимчасове посвідчення військовозобов'язаного з відміткою про виключення з військового обліку військовозобов'язаних;
- довідку військово-лікарської комісії.
Важливо: не плутати виключений та знятий з військового обліку
Часто ці два поняття вважають тотожними, проте вони зовсім різні й особи, яким присвоюють ці статуси мають різні права.
Так, чинний ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу" містить два поняття: зняття з військового обліку та виключення з військового обліку.
"Знятий з обліку" означає, що людину "зняли" з одного місця, але її можуть "поставити" знову на інше. До прикладу, відповідно до пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вищевказаного закону під час зміни місця проживання людину знімають з військового обліку. Однак вона має стати на військовий облік на новому місці. Таким чином особа не втрачає статус військовозобов'язаного.
Водночас виключення з військового обліку означає звільнення від статусу військовозобов'язаного, призовника або резервіста. Такого громадянина не мають права мобілізувати.
Раніше ми писали, чи повинні чоловіки з відстрочкою від мобілізації проходити військову медкомісію.
Нагадаємо, коли обмежено придатні особи в Україні повинні проходити військово-лікарську комісію.
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