Відстрочка від мобілізації та ВЛК — юрист пояснив важливі нюанси

Військово-лікарська комісія. Фото: ООТЦК та СП

Попри загальну мобілізацію, в Україні є категорії військовозобов'язаних громадян, які мають права на відстрочку від призову. Проте нерідко таких осіб співробітники ТЦК змушують проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Чи повинні чоловіки з відстрочкою від мобілізації проходити військову медкомісію, розповів адвокат Тарас Никифорчук у своєму YouTube-каналі.

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Перш за все правозахисник зазначив, що кожен українець може перевірити, чи є він в переліку тих, хто має відстрочку, ознайомившись зі ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Никифорчук розібрав випадки, коли особа, яка має відстрочку, приходить до ТЦК з відповідними документами, проте її просять першочергово пройти ВЛК. Після людині видають мобілізаційне розпорядження й вже дефакто вона вважається мобілізованою.

Адвокат підкреслив, такі дії працівників територіальних центрів неправомірні, а особи, які мають відстрочку, не повинні проходити ВЛК.

"Згідно зі ст. 23 Закону "Про мобілізацію", наголошую, немає такого зобов'язання проходити якусь медичну комісію, якщо у вас є підстави для відстрочки", — наголосив адвокат.

Також Никифорчук прокоментував чутки, що ТЦК нібито не забирають рекомендовані листи з документами, які підтверджують наявність відстрочення.

За його словами, це, імовірно, брехня. Адже територіальні центри комплектації — це державні установи, у яких немає такої практики не забирати документи. Єдине, зауважив, правознавець, якщо папери були оформлені невірно, їх можуть не взяти до уваги.

Адвокат порадив, якщо ви не отримали зворотної відповіді, варто паралельно звернутися до вищого центру комплектування, обласного ТЦК та СП.

Якщо і після цього вам не надають відстрочку — є для скарг Генштаб, Міноборони, правоохоронні органи.

"Я вважаю, якщо не видають ось цю відстрочку, це порушення", — наголосив адвокат Никифорчук.

Раніше в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько розповів, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково, які фахівці повинні його оглянути та який порядок оскарження ВЛК.

Також ми розповідали, коли обмежено придатні особи в Україні повинні проходити військово-лікарську комісію.