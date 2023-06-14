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Як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК: поради юриста

14 червня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Як написати скаргу на ТЦК: поради юриста
Військовий квиток. Фото: google.com
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Останнім часом почастішали випадки, коли працівники ТЦК порушують права призовників і військовозобов’язаних. Що робити у таких випадках, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії Winner.

Скарга у довільній формі

Якщо ви вважаєте, що ваші права порушені, перш за все треба звернутися до вищих органів зі скаргою на прийняте рішення, вчинені дії або бездіяльність органу ТЦК та СП чи посадової особи.

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"Подати таку скаргу можна до Міністерства оборони або до керівника Центру комплектування та соціальної підтримки", — пояснив Ігор Ясько.

Сама скарга пишеться у довільній формі — головне, щоб з неї була зрозуміла суть справи .

"Ви можете написати, що такого-то числа такий-то працівник такого-то ТЦК та СП порушив ваші права таким-то чином — наприклад, відмовився приймати ваші документи про відстрочку або вчинив ще щось, що становить суть вашої скарги", — порадив юрист.

При цьому факти, наведені у скарзі, мають бути підтверджені документами, свідченнями, фотографіями, відео тощо.

Якщо ж подання скарги не допомогло, тоді вже треба звертатися з позовом до адміністративного суду, зазначив адвокат.

Раніше Ігор Ясько роз’яснив, у якому випадку можуть мобілізувати обмежено придатних та де вони служитимуть. Також юрист розповів, за яких умов громадянин має право відмовитися від отримання повістки.

Нагадаємо, 30 травня Верховна Рада ухвалила закон про зменшення граничного призовного віку з 27 до 25 років. Новини.LIVE розповідають, що це змінить.

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