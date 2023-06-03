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Обмежено придатні: коли їх можуть мобілізувати та де вони служитимуть

3 червня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Де можуть служити обмежено придатні – що каже закон
Проходження ВЛК в Україні. Фото: google.com.ua
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Люди, які мають категорію "обмежено придатний до військової служби", не служать в армії у мирний період. Але під час дії воєнного стану все змінюється, і на військову службу можуть призвати навіть тих, чий стан здоров’я не дозволяє служити у мирний час.

На прохання Новини.LIVE адвокат та керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько розповів, у яких випадках закон дозволяє призвати осіб з категорією "обмежено придатний" і де вони можуть служити.

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Частини небойового складу

Перш за все, юрист підкреслює, що під час війни обмежено придатні дійсно можуть бути призвані до військової служби.

"Але, за словами начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Романа Горбача, вони можуть проходити військову службу лише в частинах небойового складу ― забезпечення або ж у тилових підрозділах. Зокрема, це можуть бути установи та навчальні заклади Міноборони, штаби, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, інші небойові підрозділи", — роз’яснив Ігор Ясько.

Наприклад, згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу, затвердженого Наказом Міноборони України від 14.08.2008 № 402, людям з такою категорією заборонено служити в десантних військах, плавскладі, морській піхоті, у спецспорудах, зазначає юрист.

Чи потраплять обмежено придатні на фронт

А ось на фронт людей з категорією "обмежено придатний" відправити все ж таки можуть. За словами Яська, військово-лікарська комісія у своєму висновку вказує, які роботи протипоказані таким особам, але при цьому у законі немає чіткого визначення поняття "бойова частина".

"Тому теоретично на лінії фронту їх можуть направити, але там вони будуть займатися фізичною працею. Тобто така людина не може мати посади стрілка або щось подібне. Її посада мусить бути пов’язаною з діяльністю забезпечення", — роз’яснив юрист.

Нагадаємо, у травні цього року у Верховній Раді було зареєстровано проєкт закону, що розширює перелік підстав, за якими українські військовослужбовці можуть звільнитися зі служби.

Також стало відомо, кого закон не дозволяє призвати в армію, навіть якщо людина сама цього хоче. 

Крім того, раніше адвокат Ігор Ясько роз’яснив у коментарі Новини.LIVE, скільки людей з одної родини можуть мобілізувати під час війни.

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