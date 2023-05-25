Мобілізація 2023 — кого не можуть призвати навіть за бажанням

Мобілізація в Україні 2023. Фото: Новини.LIVE

Попри продовження воєнного стану та загальної мобілізації, в Україні є категорії громадян, які не підлягають призову навіть за власним бажанням. Вони можуть отримати повістку, але до лав ЗСУ їх не візьмуть.

Про ці категорії чоловіків розповіли фахівці громадського об'єднання "Юридична сотня".

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Зазначається, що до списку входять не тільки особи, які мають важкі хвороби та інвалідність.

Так, призвати до лав української армії навіть добровільно не можуть:

чоловіків старше 60 років;

заброньованих співробітників підприємств;

осіб, які мають подружжя, когось з батьків чи батьків подружжя з інвалідністю І чи ІІ групи;

опікунів людини з інвалідністю, яку судом визнано недієздатною.

Військовий квиток. Фото: google.com

Інші категорії військовозобов’язаних із відстрочкою можуть бути призвані за особистою згодою за місцем проживання.

До них належать:

рідні тих, хто загинув чи пропав безвісти під час бойових дій. (право на відстрочку потрібно самостійно підтвердити документально у ТЦК та СП);

військовозобов’язані з інвалідністю ІІІ групи;

тимчасово непридатні до служби (6-12 місяців за рішенням військово-лікарської комісії);

багатодітні батьки та матері з 3 і більше дітьми до 18 років;

батьки-одинаки неповнолітніх;

батьки дітей із серйозними захворюваннями, такими як діабет 1 типу, онкологія, ДЦП та інші;

батьки дітей старше 18 років з інвалідністю І чи ІІ групи;

усиновлювачі чи опікуни з дітьми до 18 років;

подружжя, яке зайняте постійним доглядом за хворими чоловіком (дружиною), дітьми, батьками своїми або пари, якщо є висновок про необхідність постійного догляду;

ті, хто доглядає людей з інвалідністю чи потребою у постійному догляді за відсутності тих, хто може це робити;

народні депутати, депутати ВР Криму;

якщо служать обоє та у них є неповнолітня дитина;

отримувачі різних видів освіти на денній формі навчання;

наукові та науково-педагогічні співробітники закладів вищої, передвищої, профтех освіти, у наукових організаціях, в установах середньої освіти – якщо працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

працівники певних органів: військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій; ЗСУ; Міноборони; СБУ; Державної служби спецзв’язку та захисту інформації; Нацгвардії; Служби зовнішньої розвідки; Нацполіції; Держприкордонслужби; Нацгвардії; НАБУ; податкової поліції; Управління державної охорони України; ДБР; Державної виконавчої служби України, а також інші військовозобов'язані чи окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Також юристи зазначили, що до наявних приводів для відстрочки від мобілізації додалося навчання та робота у сфері профтехосвіти (для науково-педагогічних співробітників).

Раніше ми писали, чи можна уникнути мобілізації, якщо у військовозобов'язаного подвійне громадянство.

Нагадуємо, ми розповідали, чи можуть призвати до лав ЗСУ опікуна або піклувальника, чим відрізняються ці два поняття та як правильно оформити опіку або постійний догляд.

Також ми повідомляли, як має проходити мобілізація осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та чи зберігаються соціальні виплати по безробіттю.