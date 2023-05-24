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Чи можна уникнути мобілізації, якщо є подвійне громадянство: ризики та наслідки

24 травня 2023 06:17
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Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація осіб з подвійним громадянством — адвокат розповів про ризики
Чи можуть мобілізувати з подвійним громадянством. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якою повістки вручають усім військовозобов'язаним. Призвати до лав ЗСУ можуть і тих осіб, хто має подвійне громадянство.

Проте у цьому випадку є безліч нюансів та "підводних каменів", про які детально розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі.

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Мобілізація осіб з подвійним громадянством — які є виключення 

Як зазначив правознавець, мобілізувати не можуть чоловіків, які виїжджають на постійне місце проживання за кордоном. Для них в Україні передбачено зняття з військового обліку. 

"Навіть якщо вони повідомлять про наявність другого громадянства", — підкреслив адвокат.

За його словами, у такому випадку, громадянам необхідно подати в ТЦК та СП документи, що засвідчують наявність українського та іншого громадянства.

Водночас правозахисник каже, що громадянство іншої країни не є перепоною для мобілізації під час воєнного стану й на особливий період, якщо у особи є громадянство України.

Які можуть виникнути проблеми в осіб з подвійним громадянством 

Кравець зазначає, що у людей з подвійним громадянством вже виникали проблеми зі зняттям з військового обліку.

Один з головних ризиків — таку особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності за державну зраду.

"Особливо, якщо йдеться про громадянство країни-агресора або країни, яка їй допомагає. Я кажу про російську федерацію та Республіку Білорусь", — пояснив адвокат.

 

Раніше ми розповідали, як має проходити мобілізація осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та чи зберігаються соціальні виплати по безробіттю.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть призвати до лав ЗСУ опікуна або піклувальника, чим відрізняються ці два поняття та як правильно оформити опіку або постійний догляд. 

Також ми повідомляли, яких працівників не зможуть звільнити від призову, оскільки діє заборона на бронювання.

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