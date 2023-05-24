Мобілізація осіб з подвійним громадянством — адвокат розповів про ризики

Чи можуть мобілізувати з подвійним громадянством. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якою повістки вручають усім військовозобов'язаним. Призвати до лав ЗСУ можуть і тих осіб, хто має подвійне громадянство.

Проте у цьому випадку є безліч нюансів та "підводних каменів", про які детально розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі.

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Як зазначив правознавець, мобілізувати не можуть чоловіків, які виїжджають на постійне місце проживання за кордоном. Для них в Україні передбачено зняття з військового обліку.

"Навіть якщо вони повідомлять про наявність другого громадянства", — підкреслив адвокат.

За його словами, у такому випадку, громадянам необхідно подати в ТЦК та СП документи, що засвідчують наявність українського та іншого громадянства.

Водночас правозахисник каже, що громадянство іншої країни не є перепоною для мобілізації під час воєнного стану й на особливий період, якщо у особи є громадянство України.

Які можуть виникнути проблеми в осіб з подвійним громадянством

Кравець зазначає, що у людей з подвійним громадянством вже виникали проблеми зі зняттям з військового обліку.

Один з головних ризиків — таку особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності за державну зраду.

"Особливо, якщо йдеться про громадянство країни-агресора або країни, яка їй допомагає. Я кажу про російську федерацію та Республіку Білорусь", — пояснив адвокат.

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