Яких працівників не можна забронювати від мобілізації — список від Генштабу

Бронювання працівників від призову. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію, у зв'язку з чим підприємства намагаються забронювати від призову своїх працівників. Однак нещодавно Генеральний штаб Збройних сил України запровадив заборону на бронювання від мобілізації для цілого списку військових спеціалістів.

Про це йдеться в листі Генштабу від 20.04.2023 № 300/1/С/3886.

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Кого стосується заборона на бронювання

У документі наведено перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей, за наявності яких працівники не підлягають бронюванню.

Зазначається, що це ті військові спеціальності, яким не можна навчити за один-два місяці і яких дуже гостро потребують ЗСУ.

У листі Генштабу також йдеться, що заборона стосується:

осіб рядового складу;

сержантського складу;

старшинського складу.

Таким чином заборона поширюється на всіх військовозобов'язаних громадян, які не мають обмежень щодо здоров'я та сімейних обставин.

Мобілізація в Україні.

Працівники з якими військовими спеціальностями не підлягають бронюванню

Не підлягають бронюванню від мобілізації всі військовозобов'язані громадяни, які отримали під час служби в армії такі військово-облікові спеціальності:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Спеціальності рухових установок ракет на рідкому паливі";

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Спеціальності стартового та підйомно-транспортного обладнання";

047, 048, 054, 055, 058 "Спеціальності приладів систем управління ракет, перевірочно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів";

065, 070, 071, 072 "Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами";

106, 107, 108, 110 "Стрілецькі та розвідувальні спеціальності";

113, 117, 118 "Танкові спеціальності";

121, 122, 123, 124, 125, 126 "Спеціальності бойових машин та бронетранспортерів";

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Спеціальності артилерії";

178, 183, 184 "Інженерні спеціальності";

210, 216 "Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб";

220, 221, 223, 225 "Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та рухових установок літальних апаратів";

233, 234 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння";

245, 248, 250, 251 "Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового та протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів";

260, 261, 262, 265, 267 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання";

307 "Загальнокорабельні та штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти";

320, 323, 326 "Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння";

340 "Спеціальності гідроакустичної техніки";

379, 381, 382, 383 "Підводно-технічні спеціальності";

403 "Спеціальності провідного зв'язку";

420 "Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку";

460 "Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку";

474 "Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах";

500, 501, 502, 503, 507 "Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказівки";

525, 527, 528, 530, 531 "Спеціальності радіотехнічних систем та станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів та підводних човнів";

538, 543, 544 "Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю";

549, 550, 554 "Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів керування ними";

569 "Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення".

Також встановлено обмеження на бронювання від мобілізації військовозобов'язаних осіб, які мають офіцерські звання.

Зокрема, не підлягають бронюванню особи офіцерського складу, які мають військово-облікову спеціальність з таких груп:

02;

03;

04;

06;

08;

09;

10;

12;

14;

34;

44;

46;

49;

50;

52;

53;

54;

70;

90.

Але при цьому є винятки у групі 06. У цій групі визнані дефіцитними такі спеціальності: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 06151. Решта спеціалістів з цієї групи можуть бути заброньовані.

Аналогічна ситуація і з групою 46. Там дефіцитними визнані такі спеціальності: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202. А щодо решти спеціалістів заборони на бронювання немає.

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