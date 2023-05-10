Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Заборона на бронювання: яких працівників не зможуть звільнити від призову arrow

Заборона на бронювання: яких працівників не зможуть звільнити від призову

10 травня 2023 19:27
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Яких працівників не можна забронювати від мобілізації — список від Генштабу
Бронювання працівників від призову. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію, у зв'язку з чим підприємства намагаються забронювати від призову своїх працівників. Однак нещодавно Генеральний штаб Збройних сил України запровадив заборону на бронювання від мобілізації для цілого списку військових спеціалістів.

Про це йдеться в листі Генштабу від 20.04.2023 № 300/1/С/3886.

Читайте також:

Кого стосується заборона на бронювання

У документі наведено перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей, за наявності яких працівники не підлягають бронюванню.

Зазначається, що це ті військові спеціальності, яким не можна навчити за один-два місяці і яких дуже гостро потребують ЗСУ.

У листі Генштабу також йдеться, що заборона стосується:

  • осіб рядового складу;
  • сержантського складу;
  • старшинського складу.

Таким чином заборона поширюється на всіх військовозобов'язаних громадян, які не мають обмежень щодо здоров'я та сімейних обставин.

 

Прицівників, з якими військовими спеціальностями не можна забронювати
Мобілізація в Україні. 

Працівники з якими військовими спеціальностями не підлягають бронюванню

Не підлягають бронюванню від мобілізації всі військовозобов'язані громадяни, які отримали під час служби в армії такі військово-облікові спеціальності:

  • 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Спеціальності рухових установок ракет на рідкому паливі";
  • 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Спеціальності стартового та підйомно-транспортного обладнання";
  • 047, 048, 054, 055, 058 "Спеціальності приладів систем управління ракет, перевірочно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів";
  • 065, 070, 071, 072 "Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами";
  • 106, 107, 108, 110 "Стрілецькі та розвідувальні спеціальності";
  • 113, 117, 118 "Танкові спеціальності";
  • 121, 122, 123, 124, 125, 126 "Спеціальності бойових машин та бронетранспортерів";
  • 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Спеціальності артилерії";
  • 178, 183, 184 "Інженерні спеціальності";
  • 210, 216 "Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб";
  • 220, 221, 223, 225 "Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та рухових установок літальних апаратів";
  • 233, 234 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння";
  • 245, 248, 250, 251 "Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового та протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів";
  • 260, 261, 262, 265, 267 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання";
  • 307 "Загальнокорабельні та штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти";
  • 320, 323, 326 "Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння";
  • 340 "Спеціальності гідроакустичної техніки";
  • 379, 381, 382, 383 "Підводно-технічні спеціальності";
  • 403 "Спеціальності провідного зв'язку";
  • 420 "Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку";
  • 460 "Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку";
  • 474 "Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах";
  • 500, 501, 502, 503, 507 "Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказівки";
  • 525, 527, 528, 530, 531 "Спеціальності радіотехнічних систем та станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів та підводних човнів";
  • 538, 543, 544 "Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю";
  • 549, 550, 554 "Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів керування ними";
  • 569 "Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення".

Також встановлено обмеження на бронювання від мобілізації військовозобов'язаних осіб, які мають офіцерські звання.

Зокрема, не підлягають бронюванню особи офіцерського складу, які мають військово-облікову спеціальність з таких груп:

  • 02;
  • 03;
  • 04;
  • 06;
  • 08;
  • 09;
  • 10;
  • 12;
  • 14;
  • 34;
  • 44;
  • 46;
  • 49;
  • 50;
  • 52;
  • 53;
  • 54; 
  • 70;
  • 90.

Але при цьому є винятки у групі 06. У цій групі визнані дефіцитними такі спеціальності: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 06151. Решта спеціалістів з цієї групи можуть бути заброньовані.

Аналогічна ситуація і з групою 46. Там дефіцитними визнані такі спеціальності: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202. А щодо решти спеціалістів заборони на бронювання немає.

Раніше ми писали, хто підлягає бронюванню від мобілізації, кому дозволено бронювати та які діють терміни бронювання працівників. 

Нагадаємо, ми розповідаємо, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

А також чи можна відмовитися від повістки, яку видають на робочому місці та яку відповідальність несуть роботодавці. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB