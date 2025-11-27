Відео
Головна Економіка Українцям продають долари з зірочкою — що означає цей символ

Українцям продають долари з зірочкою — що означає цей символ

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 11:30
Нетипові долари — які купюри можуть продати українцям і чи коштують вони дорожче
Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть натрапити на незвичні купюри долара — з символом зірочки біля серійного номера. Такі гроші не відрізняються від звичайної готівки номінальною вартістю, однак вони можуть слугувати інвестиційним активом і принести власникам додатковий прибуток.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що варто знати українцям про долари з зірочкою.

Читайте також:

Що означає символ зірки на доларах

Така валюта трапляється в обігу нечасто, однак рідкісною її теж важко назвати. Згідно з інформацією на офіційному сайті Бюро гравіювання та друку США, навіть використання високотехнологічного обладнання не зводить до нуля ймовірність збою чи поломки під час виготовлення паперових грошей.

Коли купюра друкується з ушкодженням, її доводиться заміняти. Оскільки серійний номер не може повторюватися, біля нього проставляють спеціальний маркер — символ зірочки. Вона слугує індикатором того, що банкнота замінила собою іншу, пошкоджену при друці.

Очевидно, на номінальну вартість така особливість дизайну не впливає, однак якщо продати валюту колекціонерам, то можна заробити більше, ніж у випадку звичайного обміну доларів у банку. Подібних оголошень на спеціалізованих порталах, як от OLX, немало — за купюри з зірочкою дійсно пропонують вищу ціну.

Які долари коштують дорожче

Не лише зірочка біля серійного номера робить американську валюту трохи дорожчою в Україні (виключно для колекціонерів, а не офіційно). Ще одна особливість, яка може вплинути на вартість — красива комбінація номеру.

Рекомендуємо переглянути свої фінансові заощадження та відкласти всі купюри долара з неординарним серійним номером. Наприклад, із повторенням однакових цифр, із чергуванням або віддзеркаленням, із багатьма нулями підряд тощо. На OLX опублікували багато оголошень про продаж подібних банкнот, і їх вартість перевищує очікування.

Нагадаємо, курс долара та євро навряд чи зміниться під впливом Чорної п’ятниці. Масовий продаж іноземних купюр з ціллю отримати гривні не спровокує відчутні коливання на валютному ринку України.

Також ми писали, що в українців можуть конфіскувати купюри долара та євро. Якщо при обміні валюти виникне підозра стосовно фальсифікату, гроші відправлять на безплатне дослідження в Національний банк.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
