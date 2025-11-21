Відео
Відео

Економіка Мінімізація ризиків — яких купюр долара і євро слід позбутися

Мінімізація ризиків — яких купюр долара і євро слід позбутися

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 10:15
Оновлено: 11:12
Купюри долара та євро — яку готівку краще замінити до кінця 2025 року
Купюри долара і євро. Фото: Unsplash

Українцям радять купувати і зберігати далеко не всі купюри долара чи євро. Деякі банкноти варто обходити стороною, а якщо вони вже накопичені, то найкращим варіантом буде від них якнайшвидше позбутися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри долара та євро бажано замінити до кінця 2025 року.

Читайте також:

Які долари українцям не слід зберігати

Закон передбачає, що всі паперові гроші, випущені в обіг після 1914 року, є дійсним платіжним засобом. Тобто їх повинні обмінювати і приймати для розрахунків без обмежень. Однак на практиці нерідко трапляються негаразди через американську валюту старого зразка.

Йдеться про купюри долара 1996-2006 років. Вони містять набагато менше захисних елементів, що ускладнює перевірку на справжність. Через це обмінники можуть відмовити клієнту в обслуговуванні — не прийняти гроші — чи встановити подвійний курс/додаткову комісію.

Аби уникнути потенційних проблем із обміном і використовувати накопичену валюту без обмежень, варто заздалегідь позбутися всіх банкнот долара старого зразка, замінивши їх на випуск після 2013 року.

Аналогічна ситуація зі зношеною готівкою: щоб не довести купюри до критичного стану, коли розрахунки вже неможливі, бажано обміняти їх якомога раніше на новенькі зразки.

Чи треба зберігати купюри по 500 євро

Європейський центральний банк припинив друк номіналу 500 євро більше п'яти років тому, навіть не додавши його в серію "Європа". Причина — велика кількість підробок на валютному ринку. І хоча гроші досі залишаються платоспроможними, їх все частіше відмовляються приймати для розрахунків за кордоном.

Якщо ви раніше купили багато купюр по 500 євро, не буде зайвим все продати і замінити меншими номіналами — 100 та 200 євро. Вони ввійшли в другу серію банкнот і точно ввійдуть у третю, отже проблем із готівковий обігом не передбачається.

Нагадаємо, українці можуть вивезти за кордон будь-яку суму готівки, однак закон зобов’язує письмово декларувати валютні цінності, якщо сума перевищує встановлений ліміт 10 000 євро в еквіваленті.

Також ми писали, чому українцям вигідніше купувати долари з зірочкою біля серійного номера. Цей символ вказує на заміну пошкодженої купюри, однак він не впливає на номінальну вартість валюти.

гроші долар євро валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
