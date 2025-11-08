Відео
Україна
Головна Економіка Символ зірки на купюрі — чому такі долари вигідніше купувати

Символ зірки на купюрі — чому такі долари вигідніше купувати

Дата публікації: 8 листопада 2025 11:35
Оновлено: 09:51
Долари із зірочкою — чому українцям вигідно купувати марковані купюри
Долари в руках. Фото: Pixabay

Не всі українці знають, що деякі купюри долара вигідніше купувати й накопичувати. Вони не відрізняються за номінальною вартістю, однак на ринку цінуються дорожче. Мова про банкноти із зірочкою біля серійного номера.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому українцям варто збирати долари із зірочкою.

Читайте також:

Що означає зірочка на доларах

На офіційному сайті Бюро гравіювання та друку США йдеться, що спеціальний символ у вигляді зірки біля серійного номера розміщують для ідентифікації купюр, якими довелося замінити пошкоджені під час друку банкноти. Адже збої можуть траплятися навіть за умови використання сучасного високотехнологічного обладнання.

Готівку з друкарськими дефектами не випускають в обіг. Замість неї виготовляють аналогічні купюри, але закон не дозволяє повторення серійного номера. Тому для мінімальної різниці додають зірочку, яка водночас допомагає ідентифікувати банкноти. Цей маркер не впливає на номінальну вартість.

Скільки коштують долари із зірочкою

Однак в Україні американська валюта із символом біля серійного номера може коштувати дорожче. Такі гроші збирають колекціонери як інвестиційний актив, аби в майбутньому продати за великі гроші. На спеціалізованих порталах, зокрема OLX, знайдеться немало оголошень про продаж доларів із зірочкою.

Символ зірки на купюрі — чому такі долари вигідніше купувати - фото 1
Оголошення про продаж доларів із зірочкою на OLX. Фото: скриншот

Наприклад, користувач із Харкова запропонував готівку номіналом 1 та 5 доларів за 500 і 1 500 грн відповідно. В разі звичайного обміну валюти в банку власник отримає трохи більш як 40 грн за купюру 1 долар і 210 грн — за банкноту 5 доларів. А користувач OLX із Києва опублікував оголошення про продаж номіналу 100 доларів за 5 300 грн (обмін за офіційним курсом — 4 200 грн).

Таким чином виходить, що українцям набагато вигідніше накопичувати саме валюту із зірочкою біля серійного номера. Завдяки попиту серед колекціонерів можна буде встановити вищу ціну та заробити більше грошей.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, клієнт ПриватБанку поскаржився, що термінал не зарахував старі доларові купюри під час поповнення рахунку. Після збою фінустанова повернула лише частину суми, а решту коштів клієнт не отримав.

Також ми писали, чим відрізняються так звані "сині" долари від "білих". Неофіційна назва купюр з’явилася через характерний відтінок паперу, який використовували під час друку валюти старого і нового зразка.

OLX гроші долар валюта продаж
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
