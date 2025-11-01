Відео
Знають не всі українці — чим особливі "білі" та "сині" долари

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 15:10
Оновлено: 16:58
Покупка синіх і білих доларів — якого року випуску та чим відрізняються
Долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть помітити, що при купівлі валюти отримують долари різного кольору. Існує два неофіційні терміни для позначення американських купюр — "білі" та "сині" долари. Вони характеризують дизайн, однак жодним чином не впливають на платоспроможність чи номінальну вартість паперових грошей.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим відрізняються "сині" долари від "білих".

Читайте також:

Дизайн "синіх" доларів

Так називають іноземні купюри, випущені у період 2009-2017 років. Це найновіші готівкові гроші, що перебувають в обігу. Головною характерною ознакою дизайну є яскраво-синя захисна стрічка по центру. На прикладі 100-доларової банкноти розберемо, чим особлива "синя" валюта США:

  • більший за розміром портрет політичного діяча без овальної рамки;
  • цифри номіналу на лицьовій стороні нанесені фарбою із оптичним ефектом;
  • видима захисна смужка при просвічуванні;
  • фон портрета і білий будинок виконані тонкими лініями, що захищає грошові знаки від копіювальної техніки;
  • рельєфний друк на лицьовій стороні, який визначається на дотик;
  • видимі під лупою елементи мікродруку, зокрема слово "USA", номінал, фраза "United States of America";
  • друк казначейства праворуч від зображення політика.

Долари найновішого зразка характеризуються надійним захистом від підроблення. Саме завдяки появі сучасних елементів безпеки купюри серії отримали знаковий синій колір.

Знають не всі українці — чим особливі "білі" та "сині" долари - фото 1
Долари старого та нового зразка. Фото: Facebook/Vitaliy Shapran

Дизайн "білих" доларів

Йдеться про американську валюту, випущену в період 2001-2008 років. Купюри відрізняються більш світлим відтінком паперу, що стало причиною появи такої неофіційної назви. Плюс гроші мають меншу кількість захисних елементів, а найголовніше — не містять синьої смуги.

Візуально відрізнити банкноти нової та старої серії дуже просто. Вони не співпадають не тільки кольором, але й зображеннями. На готівці давніх років емісії присутня овальна рамка з портретом американського діяча. Лише з 2009 року від обрамлення почали відмовлятися.

Зауважимо, українці стикалися з проблемою обміну старих доларів. Фінансові установи могли відмовляти клієнту, встановлювати подвійні курси чи додаткову комісію. В разі такого неправомірного обслуговування необхідно повідомляти поліцію чи Національний банк.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Європейський центральний банк планує випустити євро з новим дизайном до кінця поточного десятиліття. Купюри старого зразка залишаться дійсним платіжним засобом в Україні та світі.

Також ми писали, яких купюр долара українцям радять уникати. Краще не купувати американську валюту старого зразка, тобто випущену до 1996 року, інакше можуть виникнути проблеми під час обміну.

гроші долар валюта фінанси обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
