Головна Економіка Найгірші дні тижня — коли українцям невигідно купувати валюту

Найгірші дні тижня — коли українцям невигідно купувати валюту

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 08:20
Оновлено: 11:07
Коли невигідно купувати долари та євро – невдалі дні тижня
Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Спостерігаючи за коливаннями на валютному ринку, можна помітити деяку послідовність. В конкретні дні тижня/місяця долари чи євро дешевшають, тобто стають вигіднішими для купівлі. В інші періоди курси, навпаки, зростають.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фінансиста Богдана Яремчика, коли невигідний час для придбання іноземної валюти.

Читайте також:

Коли долари та євро дорожчають

За словами фахівця, мінімальна вигода від покупки доларів та євро буде на початку тижня, оскільки у понеділок-вівторок ринки ще "вмикаються", і наприкінці, зокрема в п’ятницю, коли стабільно спостерігається підвищений спекулятивний рух.

Якщо говорити про місячний період, то українцям не рекомендують купувати валюту в перших та останніх числах. Тоді традиційно зростає попит на іноземні купюри, бо люди отримують зарплату чи інші доходи, внаслідок чого виникає певний тиск на валютний ринок.

"В середині місяця менш активний період, коли велика частина платежів вже здійснена. А наприкінці місяця бувають сплески попиту та волатильності через перерахунки, платежі, виконання бюджетів, закриття періодів тощо", — констатував Богдан Яремчик.

Тому бажано залишати обмінні процеси на 10-20 числа для уникнення різких піків і зниження витрат національної валюти.

Що буде з курсом долара до кінця жовтня

Також фінансист розповів, до яких курсових показників готуватися українцям найближчим часом. За словами Яремчика, на ринку будуть спостерігати помірне зміцнення гривні на рівні 41-41,5 грн/дол. до кінця жовтня 2025 року. Національний банк України завдяки політиці керованої гнучкості зможе втримувати стабільність.

В цьому допоможуть достатні обсяги валютних резервів, які згладжуватимуть ситуативні коливання офіційних курсів. Навіть якщо до кінця місяця зросте попит на долари з боку населення чи активізуються імпортні платежі, критичного навантаження на резерви не буде.

Нагадаємо, українці можуть вивозити за кордон валюту без письмового декларування, якщо сума не перевищує 10 000 євро в еквіваленті. За ухилення від митного контролю загрожують чималі штрафи.

Також ми писали, що в Україні долари залишаються найпопулярнішою валютою, чим активно користуються фальшивомонетники. Виявити підробку допоможуть водяний знак, захисна нитка, рельєфний друк тощо.

гроші долар євро валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
