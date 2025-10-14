Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ліміт на людину та сім’ю — скільки грошей можна вивезти з України

Ліміт на людину та сім’ю — скільки грошей можна вивезти з України

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 07:15
Вивезення готівки за кордон — який ліміт на людину та як збільшити суму у 2025
Долари в руках. Фото: Unsplash

Українці можуть вивозити за кордон готівку в різних валютах — доларах, євро, гривнях, злотих, фунтах тощо. Але варто пам’ятати про обов’язок декларування коштів і підтвердження їх джерел походження. Перевищення встановленого ліміту призведе до затримки на кордоні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей можна вивезти з України та як збільшити ліміт на готівку.

Реклама
Читайте також:

Яку суму українці можуть вивезти

Обмежень на перетин українського кордону з готівкою немає, але наявність великої суми призведе до додаткових перевірок. Згідно з інформацією на офіційному сайті Державної митної служби, якщо людина транспортує понад 10 000 євро, то зобов’язана оформити декларацію.

"Письмове декларування необхідне лише у разі переміщення валюти України, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро", — констатували фахівці.

Плюс доведеться надати підтверджувальні документи, аби довести легальність походження коштів. Далеко не всі громадяни хочуть застрягати на кордоні, збирати банківські довідки та займатися паперовою бюрократією. Але ухилення від цього зобов’язання потягне великий штраф — 20% від суми перевищення.

Як збільшити ліміту на вивезення

Щоб вивезти за кордон велику суму готівкових коштів, але не проходити контроль на митниці, можна скористатися законною лазівкою. Обмеження 10 000 євро в еквіваленті встановлюється на кожну фізичну особу, яка виїжджає з України. Тобто для пари максимально допустимий ліміт сягатиме 20 000 євро.

А сім’я з чотирьох осіб може вивезти без письмового декларування до 40 000 євро в еквіваленті, оскільки неповнолітні українці теж мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у встановлених межах. Головне правило — кошти не повинні зберігатися в одному місці. Їх треба розподілити між усіма учасникам подорожі, аби ліміт збільшився.

Як альтернатива — можна тримати накопичені гроші на банківських рахунках. Правила декларування не поширюються на картки, тому вивезти вдасться будь-яку суму без обмежень. Але пам’ятайте, що за кордоном існують окремі ліміти на зняття готівки та здійснення переказів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у найближчі шість місяців різкої девальвації гривні не прогнозують — курс будуть підтримувати високі резерви НБУ. В бюджеті-2026 закладено 45 грн/долар як запасний сценарій на випадок негативних подій.

Також ми писали, що в Україні валютні картки популярні для зберігання заощаджень, покупок за кордоном та отримання переказів. У Приват24 їх можна відкрити за кілька хвилин, а для переказів потрібні документи.

гроші валюта готівка виїзд за кордон ліміти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації