Вивезення готівки за кордон — який ліміт на людину та як збільшити суму у 2025

Українці можуть вивозити за кордон готівку в різних валютах — доларах, євро, гривнях, злотих, фунтах тощо. Але варто пам’ятати про обов’язок декларування коштів і підтвердження їх джерел походження. Перевищення встановленого ліміту призведе до затримки на кордоні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей можна вивезти з України та як збільшити ліміт на готівку.

Яку суму українці можуть вивезти

Обмежень на перетин українського кордону з готівкою немає, але наявність великої суми призведе до додаткових перевірок. Згідно з інформацією на офіційному сайті Державної митної служби, якщо людина транспортує понад 10 000 євро, то зобов’язана оформити декларацію.

"Письмове декларування необхідне лише у разі переміщення валюти України, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро", — констатували фахівці.

Плюс доведеться надати підтверджувальні документи, аби довести легальність походження коштів. Далеко не всі громадяни хочуть застрягати на кордоні, збирати банківські довідки та займатися паперовою бюрократією. Але ухилення від цього зобов’язання потягне великий штраф — 20% від суми перевищення.

Як збільшити ліміту на вивезення

Щоб вивезти за кордон велику суму готівкових коштів, але не проходити контроль на митниці, можна скористатися законною лазівкою. Обмеження 10 000 євро в еквіваленті встановлюється на кожну фізичну особу, яка виїжджає з України. Тобто для пари максимально допустимий ліміт сягатиме 20 000 євро.

А сім’я з чотирьох осіб може вивезти без письмового декларування до 40 000 євро в еквіваленті, оскільки неповнолітні українці теж мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у встановлених межах. Головне правило — кошти не повинні зберігатися в одному місці. Їх треба розподілити між усіма учасникам подорожі, аби ліміт збільшився.

Як альтернатива — можна тримати накопичені гроші на банківських рахунках. Правила декларування не поширюються на картки, тому вивезти вдасться будь-яку суму без обмежень. Але пам’ятайте, що за кордоном існують окремі ліміти на зняття готівки та здійснення переказів.

Що ще варто знати українцям

