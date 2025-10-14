Вывоз наличных за границу — какой лимит на человека и как увеличить сумму в 2025

Доллары в руках. Фото: Unsplash

Украинцы могут вывозить за границу наличные в разных валютах — долларах, евро, гривнах, злотых, фунтах и тому подобное. Но стоит помнить об обязанности декларирования средств и подтверждения их источников происхождения. Превышение установленного лимита приведет к задержке на границе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег можно вывезти из Украины и как увеличить лимит на наличные.

Реклама

Читайте также:

Какую сумму украинцы могут вывезти

Ограничений на пересечение украинской границы с наличными нет, но большая сумма приведет к дополнительным проверкам. Согласно информации на официальном сайте Государственной таможенной службы, если человек транспортирует более 10 000 евро, то обязан оформить декларацию.

"Письменное декларирование необходимо лишь в случае перемещения валюты Украины, иностранной валюты и банковских металлов в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро", — констатировали специалисты.

Плюс придется предоставить подтверждающие документы, чтобы доказать легальность происхождения средств. Далеко не все граждане хотят застревать на границе, собирать банковские справки и заниматься бумажной бюрократией. Но уклонение от этого обязательства повлечет большой штраф — 20% от суммы превышения.

Как увеличить лимит на вывоз

Чтобы вывезти за границу большую сумму наличных денег, но не проходить контроль на таможне, можно воспользоваться законной лазейкой. Ограничение 10 000 евро в эквиваленте устанавливается на каждое физическое лицо, выезжающее из Украины. То есть для пары максимально допустимый лимит будет достигать 20 000 евро.

А семья из четырех человек может вывезти без письменного декларирования до 40 000 евро в эквиваленте, поскольку несовершеннолетние украинцы тоже имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в установленных пределах. Главное правило — средства не должны храниться в одном месте. Их надо распределить между всеми участникам путешествия, дабы лимит увеличился.

Как альтернатива — можно держать накопленные деньги на банковских счетах. Правила декларирования не распространяются на карточки, поэтому вывезти удастся любую сумму без ограничений. Но помните, что за границей существуют отдельные лимиты на снятие наличных и осуществление переводов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в ближайшие шесть месяцев резкой девальвации гривны не прогнозируют — курс будут поддерживать высокие резервы НБУ. В бюджете-2026 заложено 45 грн/доллар как запасной сценарий на случай негативных событий.

Также мы писали, что в Украине валютные карты популярны для хранения сбережений, покупок за границей и получения переводов. В Приват24 их можно открыть за несколько минут, а для переводов нужны документы.