Доллары со звездочкой — что означает символ на купюрах и стоит ли продавать валюту

В наличном обращении встречаются различные купюры доллара. Проверив свои сбережения, украинцы могут найти нетипичные банкноты, в частности со звездочкой возле серийного номера. Возникает вопрос, удастся ли нашим гражданам дороже продать такую наличность.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что означает символ на долларовых купюрах и влияет ли на стоимость иностранной валюты.

Зачем нужна звездочка на долларах

Согласно информации, опубликованной Бюро гравировки и печати США, специальная маркировка в виде символа звезды используется для обозначения банкнот, которыми заменили другие поврежденные деньги. Во время производства наличности возможны сбои, приводящие к возникновению дефектов на купюрах.

Поскольку такие доллары не допускают к обращению, их вынуждены заменять. Чтобы серийный номер полностью не повторялся, к нему добавляют звездочку. Получается, это просто маркер, который помогает осуществлять идентификацию. Никакого влияния на номинальную стоимость банкноты он не оказывает.

Стоит ли продавать доллары со звездочкой

Хотя в обменниках и банках за специфическую купюру больше, чем предусмотрено актуальным курсом, не заплатят, украинцы могут продать валюту дороже. Как ни странно, звезда возле серийного номера делает доллары более ценными в глазах коллекционеров. Для них такие деньги становятся инвестиционным активом.

Просмотрев объявления на специализированном портале OLX, можно найти много запросов о продаже нетипичных американских банкнот. Например, пользователь из Кривого Рога предложил соотечественникам приобрести 100 долларов со звездой за 6 500 грн. Официальный курс позволяет обменять купюру ориентировочно на 4 110 грн.

Подобных объявлений на OLX много. Никто не мешает попробовать найти покупателя на свою маркированную валюту, прежде чем идти в обменный пункт. Или можно придержать доллары на будущее: не исключено, что со временем стоимость банкнот со звездочкой вырастет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, долларовые банкноты имеют сложную защиту, но фальшивые купюры встречаются часто. Определить подделку помогают серийные номера, рельефная печать, синяя 3D-лента и различные водяные знаки.

Также мы писали, от каких купюр евро украинцам стоит избавиться как можно быстрее. Не стоит хранить в валютных сбережениях фальсификат, банкноты номиналом 500 евро и деньги с красивым серийным номером.