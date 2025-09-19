Доллары старого образца — какие купюры все труднее обменять и что с ними делать

Купюры 20 долларов. Фото: Pexels

У многих украинцев случаются проблемы с обменом купюры 100 долларов. Финансовые учреждения часто отказываются принимать наличные давних лет выпуска, так называемого старого образца. Какие-то обменники даже устанавливают двойной курс или дополнительную комиссию для таких банкнот.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры доллара считаются старого образца в Украине.

Признаки "старых" долларов

Очень просто отличить банкноту старого образца от нового по внешнему виду. Бюро гравировки и печати США существенно изменило дизайн наличных денег, добавив водяные знаки и защитные элементы. На купюрах старого образца, в частности до 1996 года выпуска:

нет водяных знаков;

портрет меньшего размера и обрамлен узкой рамкой;

зеленый оттенок в дизайне;

нет цветных защитных элементов.

Если на купюре указан год выпуска после 2004-го, можно быть уверенным, что это доллары нового образца, которые без ограничений принимают на обмен. Зато американскую валюту давних лет эмиссии все чаще "игнорируют", а клиентам с такими банкнотами отказывают в обслуживании.

Что не так с долларами старого образца

Доллары, выпущенные после 1914 года, остаются действительным платежным средством. На практике же украинцы часто сталкиваются с проблемами, когда пытаются продать наличные. Основными причинами отказа со стороны обменных пунктов являются:

сложная проверка на подлинность из-за отсутствия новейших элементов защиты;

высокий риск подделок именно банкнот 1996 года;

наличие признаков сильного износа;

политика финансовых учреждений — работать только с купюрами нового образца.

Плюс клиенты обменников неохотно покупают валюту 1996 года выпуска из-за недостаточного доверия к старым деньгам. Поэтому заведения и пытаются ограничить внутренний оборот такой наличности, отказываясь принимать в украинцев изношенные купюры.

Если вам необходимо продать старые доллары, а финучреждение не приняло их, попробуйте обратиться в другой обменный пункт (где-то точно удастся осуществить операцию). Альтернативный вариант — передать знакомым, которые путешествуют за границу, и попросить заменить на новенькие банкноты. Еще можно воспользоваться услугами крупных банков, которые должны соблюдать требования НБУ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, эксперты советуют украинцам диверсифицировать сбережения между долларом, евро и гривной. Часть средств стоит вкладывать в ОВГЗ — надежный инструмент с госгарантией и более высокой доходностью, чем депозиты.

Также мы писали, что украинцы могут купить фальшивые купюры доллара или евро. Для проверки следует обратить внимание на текстуру банкноты, номинал и защитные элементы. Плюс фоновые линии рисунков должны быть четкими и плавными.