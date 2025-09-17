Курс валют в Украине — сколько нужно будет отдать за 100 долларов

Доллары в руках. Фото: Pexels

Официальный курс гривны к доллару США поймал нисходящий тренд в сентябре 2025 года. С начала месяца стоимость американской валюты находилась в диапазоне 41,12-41,37 грн/долл. Такие колебания свидетельствуют о действенности политики управляемой гибкости Национального банка и относительно низком спросе на иностранные купюры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько нужно будет отдать за 100 долларов в ближайшее время.

Что будет с курсом доллара в Украине

По состоянию на 17 сентября 2025 года официальный курс зафиксировался на отметке 41,17 грн/долл. На наличном рынке ситуация не сильно отличается: в продаже — 41,25 грн/долл., покупка — 41,20 грн/долл. Получается, украинцам нужно отдать ориентировочно 4 125 грн за 100-долларовую банкноту (в зависимости от обменника/банка).

Динамика наличного курса доллара в Украине. Фото: скриншот/Минфин

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что в сентябре традиционно снижается спрос на валюту. Это, очевидно, тоже влияет на формирование курсовых показателей. До конца месяца, прогнозирует специалист, баланс на рынке ощутимо не сдвинется.

"Не будет какого-то чрезвычайного спроса на доллар, поэтому не стоит ждать резкого удорожания иностранной валюты. Еще неделю назад гривна даже крепла, но потом курс откатился", — добавил экономист.

По его мнению, в ближайшее время украинцы точно не будут платить за 100 долларов 4 200 грн и больше, то есть курс не пересечет психологическую черту 42 грн/долл. Ситуация останется аналогичной первой половине сентября, когда украинцы наблюдали за колебаниями между 41,12-41,37 грн/долл.

Что может повлиять на курс доллара

Начиная с октября, на курс будут влиять разнообразные факторы, что могут взбудоражить валютный рынок и способствовать укреплению или ослаблению гривны. Среди главных факторов Алексей Плотников выделил:

объемы сбора урожая;

масштабы экспорта сельскохозяйственной продукции;

поступления валюты от продажи украинских товаров за границу;

объемы финансовой помощи от международных партнеров;

потребность в импорте электроэнергии из-за атак России на энергетическую инфраструктуру Украины;

ситуация на фронте.

Каким образом обернется ситуация со следующего места, прогнозировать трудно. Поэтому украинцам не помешает постепенно накапливать доллары при необходимости, но одновременно диверсифицировать свой портфель (поделить капитал на несколько валют).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, доллары дома могут испортиться от плесени из-за влажности и отсутствия вентиляции. Дабы избежать проблем с иностранными купюрами, стоит хранить их в сухом месте с осушителем или силикагелем.

Также мы писали, как украинцы могут потерять свои валютные сбережения на границе. При выезде необходимо декларировать сумму в эквиваленте более 10 000 евро. Уклонение от этого обязательства грозит штрафом или конфискацией.