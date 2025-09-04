Пересечение границы Украины с валютой — из-за какой ошибки можно потерять доллары

Доллары в руках. Фото: Unsplash

Украинцам нужно следить за наличными средствами, ведь одна ошибка, совершенная в пункте пропуска, может привести к потере долларов США, евро, гривны, злотых и других валют. Не все путешественники знают, что обязательно надо сделать с ценностями, которые перевозятся через государственную границу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, из-за какой ошибки очень легко потерять свои доллары.

Реклама

Читайте также:

Перевозка валюты через границу

Законом установлен лимит 10 000 евро в эквиваленте (почти 12 000 долларов по официальному курсу НБУ) для пересечения границы Украины без письменного декларирования. Если сумма наличных в кошельке превышает указанный лимит, то излишек надо обязательно задекларировать с указанием источника происхождения финансов (в случае выезда).

"Письменное декларирование необходимо только в случае перемещения валюты Украины, иностранной валюты и банковских металлов в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро", — говорится на сайте Государственной таможенной службы.

Не все граждане спешат выполнять это требование, пересекая границу. Например, из-за невозможности подтвердить источники происхождения или обычной неосведомленности. Однако закон не делает уступок, а незнание не освобождает от ответственности: придется заплатить немалый штраф.

Наказание за недекларирование валютных ценностей прописано в статье 471 Таможенного кодекса. С нарушителей взимается финансовая санкция в размере 20% от суммы превышения разрешенного законодательством лимита (согласно официальному курсу Национального банка на день пересечения границы).

Как избежать декларирования или штрафа

Если размер валютных ценностей значительно превышает 10 000 евро в эквиваленте, можно избежать обязательного письменного декларирования путем разделения суммы на всех членов семьи. Этот способ, очевидно, не подойдет одиноким путешественникам, но поможет близким родственникам, которые планируют выехать из Украины вместе.

Ведь закон четко постановил: ограничение 10 000 евро действует для каждого физического лица. То есть для двух людей, в частности мужа и жены, лимит повысится до 20 000 евро. Однако важно не держать всю сумму в одном месте, а действительно разделить наличные по разным кошелькам.

Альтернативный вариант — положить деньги на банковский счет. Балансы на картах не подпадают под потребность декларирования, поэтому в электронном виде можно вывозить любую сумму. Только помните, что за рубежом существуют другие ограничения на снятие наличных или расчеты за товары/услуги.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут купить в обменнике или банке доллары со звездочкой возле серийного номера. Такие купюры часто продают коллекционерам дороже номинальной стоимости, хотя маркировка никак не влияет на цену валюты.

Также мы писали, что самыми стабильными валютами для сохранения сбережений считаются швейцарский франк, японская иена и норвежская крона. Они защищены от инфляции и финансовых колебаний благодаря сильным экономикам стран.