Перетин кордону України з валютою — через яку помилку можна втратити долари

Долари в руках. Фото: Unsplash

Українцям потрібно слідкувати за готівковими коштами, адже одна помилка, скоєна в пункті пропуску, може призвести до втрати доларів США, євро, гривні, злотих та інших валют. Не всі мандрівники знають, що обов’язково треба зробити з цінностями, які перевозяться через державний кордон.

Сайт Новини.LIVE розповідає, через яку помилку дуже легко втратити свої долари.

Реклама

Читайте також:

Перевезення валюти через кордон

Законом встановлено ліміт 10 000 євро в еквіваленті (майже 12 000 доларів за офіційним курсом НБУ) для перетину кордону України без письмового декларування. Якщо сума готівки в гаманці перевищує вказаний ліміт, то надлишок треба обов’язково задекларувати зі вказанням джерела походження фінансів (у випадку виїзду).

"Письмове декларування необхідне лише у разі переміщення валюти України, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро", — йдеться на сайті Державної митної служби.

Не всі громадяни поспішають виконувати цю вимогу, перетинаючи кордон. Наприклад, через неможливість підтвердити джерела походження або звичайну необізнаність. Проте закон не робить поступок, а незнання не звільняє від відповідальності: доведеться заплатити чималий штраф.

Покарання за недекларування валютних цінностей прописане у статті 471 Митного кодексу. З порушників стягується фінансова санкція в розмірі 20% від суми перевищення дозволеного законодавством ліміту (згідно з офіційним курсом Національного банку на день перетину кордону).

Як уникнути декларування або штрафу

Якщо розмір валютних цінностей значно перевищує 10 000 євро в еквіваленті, можна уникнути обов’язкового письмового декларування шляхом поділу суми на всіх членів сім’ї. Цей спосіб, очевидно, не підійде самотнім мандрівникам, але допоможе близьким родичам, які планують виїхати з України разом.

Бо закон чітко постановив: обмеження 10 000 євро діє для кожної фізичної особи. Тобто для двох людей, зокрема чоловіка і дружини, ліміт підвищиться до 20 000 євро. Проте важливо не тримати всю суму в одному місці, а дійсно розділити готівку по різних гаманцях.

Альтернативний варіант — покласти гроші на банківський рахунок. Баланси на картах не підпадають під потребу декларування, тож в електронному вигляді можна вивозити будь-яку суму. Тільки пам’ятайте, що за кордоном існують інші обмеження на зняття готівки чи розрахунки за товари/послуги.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть купити в обміннику чи банку долари з зірочкою біля серійного номера. Такі купюри часто продають колекціонерам дорожче номінальної вартості, хоча маркування ніяк не впливає на ціну валюти.

Також ми писали, що найстабільнішими валютами для збереження заощаджень вважаються швейцарський франк, японська єна та норвезька крона. Вони захищені від інфляції та фінансових коливань завдяки сильним економікам країн.