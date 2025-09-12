Курс доллара и евро в Украине — что изменится на валютном рынке в ближайшее время

Перипетии на валютном рынке — что будет с курсом доллара и евро
Перед покупкой долларов и евро украинцы традиционно проверяют курсы, дабы получить максимальную выгоду от обмена. Однако по состоянию на сентябрь 2025 года валютный рынок находится в относительно стабильной позиции, а колебания показателей — минимальны. Возникает вопрос, к чему готовиться украинцам на следующей неделе.
Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время.
Курс доллара в Украине
С начала сентября официальный курс гривны к доллару находился в диапазоне 41,12-41,37 грн/долл. Такие колебания демонстрируют незначительный спрос на валютные ценности среди украинцев и бизнеса. Поскольку наши граждане не спешат накапливать доллары, мы не видим в банках/обменниках резкого удорожания американской валюты.
По словам эксперта, сентябрь будет спокойным, а в октябре-ноябре начнет формироваться новый вектор движения курсовых показателей. На колебания будут влиять такие факторы:
- объемы сбора урожая;
- масштабы экспорта сельскохозяйственной продукции;
- цены на украинские товары в валюте, которая поступит от импортеров;
- объемы плановой финансовой помощи от международных партнеров;
- потребность в импорте электроэнергии из-за атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры;
- ситуация на фронте.
"На эти вопросы начнут поступать ответы с октября и до конца года. Поэтому в ближайшее время, в сентябре, ситуация останется стабильной. Курс доллара до 42 грн, видимо, не дойдет. По состоянию на середину месяца нет оснований для пессимизма", — констатировал Алексей Плотников.
Он посоветовал постепенно накапливать валюту, если существует потребность, но обязательно диверсифицировать портфель, ориентируясь на индивидуальные запросы. Можно вложиться в доллары, евро, злотые, швейцарские франки или фунты стерлингов — это зависит от потребностей человека.
Что будет с курсом евро в Украине
В течение первых двух недель сентября 2025 года официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 48,13-48,46 грн. В августе украинцы наблюдали аналогичную ситуацию. Национальный банк не влияет на формирование показателей, все зависит от соотношения в валютной паре доллар-евро.
"Идет много дискуссий западных специалистов. Кто-то говорит, что евро недооценено и должно выходить на параметр 1,12 долл. Другие утверждают, что валюта выйдет на показатель 1,20 долл./евро. Эти тенденции связаны с таможенными тарифами и стремлением США, чтобы Европа наложила пошлины на торговлю с Китаем и Индией", — отметил спикер.
Движение курсовых показателей в Украине будет зависеть от разрешения этих противоречий. Но по состоянию на сентябрь нет оснований полагать, что евро начнет дешеветь в ближайшее время. Скорее всего, добавил Алексей Плотников, валюта будет стоить до 48,50 грн/евро на следующей неделе.
Что еще нужно знать украинцам
