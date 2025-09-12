Курс доллара и евро в Украине — что изменится на валютном рынке в ближайшее время

Обменник валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Перед покупкой долларов и евро украинцы традиционно проверяют курсы, дабы получить максимальную выгоду от обмена. Однако по состоянию на сентябрь 2025 года валютный рынок находится в относительно стабильной позиции, а колебания показателей — минимальны. Возникает вопрос, к чему готовиться украинцам на следующей неделе.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время.

Курс доллара в Украине

С начала сентября официальный курс гривны к доллару находился в диапазоне 41,12-41,37 грн/долл. Такие колебания демонстрируют незначительный спрос на валютные ценности среди украинцев и бизнеса. Поскольку наши граждане не спешат накапливать доллары, мы не видим в банках/обменниках резкого удорожания американской валюты.

По словам эксперта, сентябрь будет спокойным, а в октябре-ноябре начнет формироваться новый вектор движения курсовых показателей. На колебания будут влиять такие факторы:

объемы сбора урожая;

масштабы экспорта сельскохозяйственной продукции;

цены на украинские товары в валюте, которая поступит от импортеров;

объемы плановой финансовой помощи от международных партнеров;

потребность в импорте электроэнергии из-за атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры;

ситуация на фронте.

"На эти вопросы начнут поступать ответы с октября и до конца года. Поэтому в ближайшее время, в сентябре, ситуация останется стабильной. Курс доллара до 42 грн, видимо, не дойдет. По состоянию на середину месяца нет оснований для пессимизма", — констатировал Алексей Плотников.

Он посоветовал постепенно накапливать валюту, если существует потребность, но обязательно диверсифицировать портфель, ориентируясь на индивидуальные запросы. Можно вложиться в доллары, евро, злотые, швейцарские франки или фунты стерлингов — это зависит от потребностей человека.

Что будет с курсом евро в Украине

В течение первых двух недель сентября 2025 года официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 48,13-48,46 грн. В августе украинцы наблюдали аналогичную ситуацию. Национальный банк не влияет на формирование показателей, все зависит от соотношения в валютной паре доллар-евро.

"Идет много дискуссий западных специалистов. Кто-то говорит, что евро недооценено и должно выходить на параметр 1,12 долл. Другие утверждают, что валюта выйдет на показатель 1,20 долл./евро. Эти тенденции связаны с таможенными тарифами и стремлением США, чтобы Европа наложила пошлины на торговлю с Китаем и Индией", — отметил спикер.

Движение курсовых показателей в Украине будет зависеть от разрешения этих противоречий. Но по состоянию на сентябрь нет оснований полагать, что евро начнет дешеветь в ближайшее время. Скорее всего, добавил Алексей Плотников, валюта будет стоить до 48,50 грн/евро на следующей неделе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут легко потерять доллары и другие валютные ценности на границе, поскольку сумму более 10 000 евро в эквиваленте необходимо декларировать. Уклонение от этой обязанности грозит крупным штрафом — 20% от излишка.

Также мы писали, кто изображен на долларовых купюрах. В зависимости от номинала там разместили портреты первого президента США Джорджа Вашингтона, министра финансов Александра Гамильтона, отца-основателя Бенджамина Франклина и др.