Неудачный обмен валюты — кто из украинцев не сможет купить доллары или евро

Операции с деньгами в Украине регулируются строгими нормами. Это касается также обмена евро, долларов и любой валюты. Не все граждане знают об ограничениях, наложенных на банковские и другие финансовые учреждения. Поэтому при обмене иностранных купюр может возникнуть неожиданная проблема.

Кто не может обменять доллары и евро

Кто не может обменять доллары и евро

Разрешение на валютно-обменные операции имеют совершеннолетние украинцы, иностранцы с правом легального пребывания на территории нашего государства и юридические лица, действующие через уполномоченных представителей. Получается, купить доллары/евро не смогут граждане, которым не исполнилось 18 лет.

Действительно, финансовые учреждения должны проверять документы клиента и отказывать в обслуживании несовершеннолетним украинцам. Однако кассиры и сотрудники обменных пунктов могут осуществить продажу купюр в случае присутствия взрослого — одного из родителей или опекуна.

Такое ограничение связано с юридической ответственностью за финансовые операции и защитой прав детей. Граждане до 18 лет имеют неполную дееспособность, хотя им уже разрешено самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или другими доходами.

Например, в документе под названием "Условия и правила предоставления банковских услуг", опубликованном на официальном сайте àbank, так и прописано: "Несовершеннолетние лица (до восемнадцати лет) не имеют права осуществлять валютно-обменные операции в кассе банка самостоятельно".

Кому еще отказывают в обмене

Другие причины отказать клиенту в обслуживании касаются собственно валюты, а не человека. К обмену в Украине не принимают:

фальшивые купюры;

наличность с признаками сильного износа;

банкноты с надписями "Сувенир", "Образец" и т.д;

деньги, по которым возникло подозрение в фальсификации или которые трудно проверить на подлинность без специального исследования.

Подделку сразу изымают и направляют в НБУ, после чего ненастоящая валюта окажется у правоохранителей для расследования. А купюры с признаками значительного повреждения можно сдать на инкассо, то есть заказать услугу замены наличных в иностранном банке. Это платная процедура, поскольку предусматривает немаленькие логистические расходы.

Что еще нужно знать украинцам

