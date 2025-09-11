Невдалий обмін валюти — хто з українців не зможе купити долари чи євро

Обмінник валюти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Операції з грошима в Україні регулюються суворими нормами. Це стосується також обміну євро, доларів і будь-якої валюти. Не всі громадяни знають про обмеження, накладені на банківські та інші фінансові установи. Тому під час обміну іноземних купюр може виникнути неочікувана проблема.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому з українців відмовляють в обміні валюти.

Хто не може обміняти долари і євро

Дозвіл на валютно-обмінні операції мають повнолітні українці, іноземці з правом легального перебування на території нашої держави і юридичні особи, що діють через уповноважених представників. Виходить, купити долари/євро не зможуть громадяни, яким не виповнилося 18 років.

Дійсно, фінансові установи повинні перевіряти документи клієнта і відмовляти в обслуговуванні неповнолітнім українцям. Водночас касири та співробітники обмінних пунктів можуть продати купюри в разі присутності дорослого — одного з батьків чи опікуна.

Таке обмеження пов’язане з юридичною відповідальністю за фінансові операції та захистом прав дітей. Громадяни до 18 років мають неповну дієздатність, хоча їм уже дозволено самостійно розпоряджатися власним заробітком, стипендією чи іншими доходами.

Наприклад, в документі під назвою "Умови та правила надання банківських послуг", що опублікований на офіційному сайті àbank, так і прописано: "Неповнолітні особи (до вісімнадцяти років) не мають права здійснювати валютно-обмінні операції в касі банку самостійно".

Кому ще відмовляють в обміні

Інші причини відмовити клієнту в обслуговуванні стосуються власне валюти, а не людини. До обміну в Україні не приймають:

фальшиві купюри;

готівку з ознаками сильного зношення;

банкноти з написами "Сувенір", "Зразок" тощо;

гроші, щодо яких виникла підозра у фальсифікації чи які важко перевірити на справжність без спеціального дослідження.

Підробку одразу вилучають і направляють в НБУ, після чого несправжня валюта опиниться у правоохоронців для розслідування. А купюри з ознаками значного пошкодження можна здати на інкасо, тобто замовити послугу заміни готівки в іноземному банку. Це платна процедура, оскільки передбачає немаленькі логістичні витрати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у ПриватБанку" клієнти можуть замовити валюту через застосунок "Приват24", дзвінок на 3700 чи особисто у відділенні. Для цього потрібно вказати суму, валюту, дату та відділення, після чого забрати кошти в касі.

Також ми писали, що зображено на купюрі 100 євро. Лицьова сторона містить архітектурну арку в стилі бароко-рококо, прапор ЄС і цифрове значення номіналу. За звороті намальований міст і карта об'єднаної Європи.