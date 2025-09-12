Курс долара та євро в Україні — що зміниться на валютному ринку найближчим часом

Обмінник валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Перед купівлею доларів і євро українці традиційно перевіряють курси, аби отримати максимальну вигоду від обміну. Проте станом на вересень 2025 року валютний ринок перебуває у відносно стабільній позиції, а коливання показників — мінімальні. Постає питання, до чого готуватися українцям наступного тижня.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара і євро найближчим часом.

Курс долара в Україні

З початку вересня офіційний курс гривні до долара перебував у діапазоні 41,12-41,37 грн/дол. Такі коливання демонструють незначний попит на валютні цінності серед українців і бізнесу. Оскільки наші громадяни не поспішають накопичувати долари, ми не бачимо в банках/обмінниках різкого дорожчання американської валюти.

За словами експерта, вересень буде спокійним, а в жовтні-листопаді почне формуватися новий вектор руху курсових показників. На коливання впливатимуть такі фактори:

обсяги збору врожаю;

масштаби експорту сільськогосподарської продукції;

ціни на українські товари у валюті, яка надійде від імпортерів;

обсяги планової фінансової допомоги від міжнародних партнерів;

потреба в імпорті електроенергії через атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури;

ситуація на фронті.

"На ці питання почнуть надходити відповіді з жовтня та до кінця року. Тому найближчим часом, у вересні, ситуація залишатиметься стабільною. Курс долара до 42 грн, мабуть, не дійде. Станом на середину місяця немає підстав для песимізму", — констатував Олексій Плотніков.

Він порадив поступово накопичувати валюту, якщо існує потреба, але обов’язково диверсифікувати портфель, орієнтуючись на індивідуальні запити. Можна вкластися в долари, євро, злоті, швейцарські франки чи фунти стерлінгів — це залежить від потреб людини.

Що буде з курсом євро в Україні

Протягом перших двох тижнів вересня 2025 року офіційний курс гривні до євро коливався в діапазоні 48,13-48,46 грн. У серпні українці спостерігали аналогічну ситуацію. Національний банк не впливає на формування показників, все залежить від співвідношення у валютній парі долар-євро.

"Йде багато дискусій західних фахівців. Хтось каже, що євро недооцінене і повинно виходити на параметр 1,12 дол. Інші стверджують, що валюта вийде на показник 1,20 дол./євро. Ці тенденції пов'язані з митними тарифами і прагненням США, щоб Європа наклала мита на торгівлю з Китаєм та Індією", — зазначив спікер.

Рух курсових показників в Україні буде залежати від вирішення цих протиріч. Але станом на вересень немає підстав вважати, що євро почне дешевшати найближчим часом. Скоріше за все, додав Олексій Плотніков, валюта коштуватиме до 48,50 грн/євро наступного тижня.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть легко втратити долари та інші валютні цінності на кордоні, оскільки суму понад 10 000 євро в еквіваленті необхідно декларувати. Ухилення від цього обов’язку загрожує великим штрафом — 20% від надлишку.

Також ми писали, хто зображений на доларових купюрах. Залежно від номіналу там розмістили портрети першого президента США Джорджа Вашингтона, міністра фінансів Олександра Гамільтона, батька-засновника Бенджаміна Франкліна та ін.