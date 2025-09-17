Курс валют в Україні — скільки треба буде віддати за 100 доларів

Долари в руках. Фото: Pexels

Офіційний курс гривні до долара США спіймав низхідний тренд у вересні 2025 року. З початку місяця вартість американської валюти перебувала в діапазоні 41,12-41,37 грн/дол. Такі коливання свідчать про дієвість політики керованої гнучкості Національного банку і відносно низький попит на іноземні купюри.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки потрібно буде віддати за 100 доларів найближчим часом.

Реклама

Читайте також:

Що буде з курсом долара в Україні

Станом на 17 вересня 2025 року офіційний курс зафіксувався на позначці 41,17 грн/дол. На готівковому ринку ситуація не сильно відрізняється: у продажу — 41,25 грн/дол., купівля — 41,20 грн/дол. Виходить, українцям потрібно віддати орієнтовно 4 125 грн за 100-доларову банкноту (залежно від обмінника/банку).

Динаміка готівкового курсу долара в Україні. Фото: скриншот/Мінфін

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що у вересні традиційно знижується попит на валюту. Це, очевидно, також впливає на формування курсових показників. До кінця місяця, прогнозує фахівець, баланс на ринку відчутно не зрушиться.

"Не буде якогось надзвичайного попиту на долар, тому не варто чекати різкого дорожчання іноземної валюти. Ще тиждень тому гривня навіть міцнішала, але потім курс відкотився", — додав економіст.

На його думку, найближчим часом українці точно не платитимуть за 100 доларів 4 200 грн і більше, тобто курс не перетне психологічну межу 42 грн/дол. Ситуація залишатиметься аналогічною до першої половини вересня, коли українці спостерігали за коливаннями між 41,12-41,37 грн/дол.

Що може вплинути на курс долара

Починаючи з жовтня, на курс будуть впливати різноманітні фактори, здатні розбурхати валютний ринок і сприяти зміцненню або послабленню гривні. Серед головних чинників Олексій Плотніков виділив:

обсяги збору врожаю;

масштаби експорту сільськогосподарської продукції;

надходження валюти від продажу українських товарів за кордон;

обсяги фінансової допомоги від міжнародних партнерів;

потреба в імпорті електроенергії через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України;

ситуація на фронті.

Яким чином обернеться ситуація з наступного місця, прогнозувати важко. Тому українцям не завадить поступово накопичувати долари за потреби, але водночас диверсифікувати свій портфель (поділити капітал на кілька валют).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, долари вдома можуть зіпсуватися від цвілі через вологість і відсутність вентиляції. Щоб уникнути проблем із іноземними купюрами, варто зберігати їх у сухому місці з осушувачем чи силікагелем.

Також ми писали, як українці можуть втратити свої валютні заощадження на кордоні. При виїзді необхідно декларувати суму в еквіваленті понад 10 000 євро. Ухилення від цього зобов’язання загрожує штрафом або конфіскацією.