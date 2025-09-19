Відео
Головна Економіка Ці долари в "чорному списку" обмінників — що з ними не так

Дата публікації: 19 вересня 2025 19:10
Долари старого зразка — які купюри все важче обміняти і що з ними робити
Купюри 20 доларів. Фото: Pexels

В багатьох українців трапляються проблеми з обміном купюри 100 доларів. Фінансові установи часто відмовляються приймати готівку давніх років випуску, так званого старого зразка. Якісь обмінники навіть встановлюють подвійний курс чи додаткову комісію для таких банкнот.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри долара вважаються старого зразка в Україні.

Ознаки "старих" доларів

Дуже просто відрізнити банкноту старого зразка від нового за зовнішнім виглядом. Бюро гравіювання та друку США суттєво змінило дизайн готівкових грошей, додавши водяні знаки та захисні елементи. На купюрах старого зразка, зокрема до 1996 року випуску:

  • немає водних знаків;
  • портрет меншого розміру та обрамлений вузькою рамкою;
  • зелений відтінок у дизайні;
  • немає кольорових захисних елементів.

Якщо на купюрі вказано рік випуску після 2004-го, можна бути впевненим, що це долари нового зразка, які без обмежень приймають на обмін. Натомість американську валюту давніх років емісії все частіше "ігнорують", а клієнтам з такими банкнотами відмовляють в обслуговуванні.

Що не так із доларами старого зразка

Долари, випущені після 1914 року, залишаються дійсним платіжним засобом. На практиці ж українці часто стикаються з проблемами, коли намагаються продати готівку. Основними причинами відмови з боку обмінних пунктів є:

  • складна перевірка на справжність через відсутність новітніх елементів захисту;
  • високий ризик підробок саме банкнот 1996 року;
  • наявність ознак сильного зношення;
  • політика фінансових установ — працювати тільки з купюрами нового зразка.

Плюс клієнти обмінників неохоче купують валюту 1996 року випуску через недостатню довіру до старих грошей. Тому заклади й намагаються обмежити внутрішній обіг такої готівки, відмовляючись брати в українців зношені купюри.

Якщо вам необхідно продати старі долари, а фінустанова не прийняла їх, спробуйте звернутися в інший обмінний пункт (десь точно вдасться здійснити операцію). Альтернативний варіант — передати знайомим, які подорожують за кордон, і попросити замінити на новенькі банкноти. Ще можна скористатися послугами великих банків, які повинні дотримуватися вимог НБУ.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, експерти радять українцям диверсифікувати заощадження між доларом, євро та гривнею. Частину коштів варто вкладати в ОВДП — надійний інструмент із держгарантією та вищою дохідністю, ніж депозити.

Також ми писали, що українці можуть купити фальшиві купюри долара чи євро. Для перевірки слід звернути увагу на текстуру банкноти, номінал і захисні елементи. Плюс фонові лінії малюнків повинні бути чіткими і плавними.

гроші долар валюта обмінники обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
