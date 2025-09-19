Відео
Головна Економіка Фінансова подушка безпеки — у якій валюті зберігати заощадження

Фінансова подушка безпеки — у якій валюті зберігати заощадження

Дата публікації: 19 вересня 2025 11:17
У якій валюті краще зберігати заощадження у 2025 році — збалансована комбінація
Гривні й долари на столі. Фото: Новини.LIVE

Українцям, які хочуть убезпечити свої заощадження від економічної нестабільності та глобальних фінансових потрясінь, варто не покладатися на одну валюту, а формувати своєрідний валютний кошик — долар, гривня та євро. Саме така комбінація на сьогодні є найбільш збалансованою та безпечною.

Про це розповів економіст Олег Устенко в інтервʼю для Новини.LIVE.

Експерт пояснив, що ідея поділу збережень на рівні частини полягає в тому, щоб знизити ризики валютних коливань.

"І так завжди воно працює, якщо йдеться про терени Європи. Своя національна валюта, плюс євро, плюс долари", — додав він.

Куди можна вкласти гроші українцям

Один з активів, над яким слід подумати, це ОВДП — облігації внутрішньої державної позики, розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фінансовий аналітик Олександр Іванчук.

У цьому активі можна зберігати 25-30% своїх заощаджень. Звичайно, за умови, що ви готові "заморозити" їх на кілька років. ОВДП — нині один з найбільш надійних інструментів для інвестицій і дохідність вищу за депозити.

"Найкраще у цьому випадку обирати коротко- чи середньострокові ОВДП, щоб у разі потреби можна було відносно швидко повернути гроші", — додав експерт.

За його словами, найголовніший і беззаперечний плюс заощаджень в ОВДП — державна гарантія. Крім того, в ОВДП вища дохідність, ніж у депозитів.

"Також до плюсів можна зарахувати те, що у коштів, що витрачені на ОВДП, обмежена ліквідність, тому вони фактично "заморожені" до погашення", — додав експерт.

Єдиним можливим мінусом інвестування в ОВДП, вважає Олександр Іванчук, є необхідність мати брокерський або банківський рахунок.

Раніше ми розповідали, чи можна нині себе відчути фінансово вільним та як українцям в умовах війни створити "подушку безпеки". 

Також дізнавайтеся, скільки готівки потрібно мати вдома для того, щоб почувати себе комфортно.

гривня євро валюта фінансова грамотність долари
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
