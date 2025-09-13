Чи можлива фінансова свобода в умовах війни та як створити “подушку безпеки”

Людина тримає гроші в руках. Фото: Unsplash

Фінансова свобода в умовах війни в Україні — це насамперед економічна стійкість і готовність до непередбачуваних ситуацій. А подушка безпеки — не просто потрібна, а життєво необхідна.

Новини.LIVE розбиралися, чи можна нині себе відчути фінансово вільним та як в умовах війни створити "подушку безпеки".

Фінансова свобода — поняття відносне

"Будьмо реалістами. Українська економіка нині перебуває в умовах надзвичайних випробувань, відповідно, ми всі знаходимось в періоді шаленої турбулентності. У такій ситуації повна фінансова свобода — поняття відносне. Однак те, що абсолютно реальне — це фінансова стійкість завдяки створенню "тривожного резерву" та фінансової "подушки безпеки", — розповів Новини.LIVE фінансовий консультант Іван Осипенко.

Що таке фінансова "подушка безпеки"

Фінансова "подушка безпеки" — це кошти, які систематично відкладаються для критичних випадків. До прикладу, це може бути втрата доходу, лікування, інші непередбачувані виклики.

"В Україні, в часи війни, значення "фінансової подушки" колосально зросло. Бо це вже стало стратегічним інструментом виживання для багатьох українців, а не просто фінансовою страховкою", — зазначив експерт.

Він наголосив, що найпростіша "фінансова подушка" повинна містити кошти у різних валютах, частина яких зберігається у готівці, частина — на банківських рахунках.

"В ідеалі розмір "фінансової подушки" повинен дорівнювати хоча б шестимісячному доходу сім'ї. Однак у наших нинішніх реаліях, добре, коли сума заощаджень дорівнює хоча б 2-3 місячному доходу сім'ї", — додав Осипенко.

Як почати формувати фінансовий резерв

Найголовніше, за словами експерта, це розуміння, що формування "фінансової подушки" — це не спринт, а марафон. І у цьому випадку важливо регулярно відкладати кошти.

"Нехай це будуть невеликі кошти, але потрібно це робити постійно, напрацювавши у себе цю звичку. Якщо не хочеться детально розписувати всі свої витрати, візьміть собі за правило: отримали надходження коштів — відклали одразу 10-15% від загальної суми, і не чіпаєте їх за жодних обставин. Так, спочатку суми здаватимуться маленькими, однак нагадуйте собі, для чого ви це робите, і скільки у вас буде, якщо ви без великого напруження щомісяця потроху відкладатимете", — наголосив фінансовий консультант.

Частину коштів, за його словами, можна потроху переводити у валюту і тримати на банківському рахунку.

"Золотий баланс "фінансової подушки" — це: одна третина — готівка у гривні, одна третина — гривня на картці, дві третини — у валюті на картці", — додав експерт.

