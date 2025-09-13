Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Фінансова свобода — як створити “подушку безпеки” в умовах війни

Фінансова свобода — як створити “подушку безпеки” в умовах війни

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 14:05
Чи можлива фінансова свобода в умовах війни та як створити “подушку безпеки”
Людина тримає гроші в руках. Фото: Unsplash

Фінансова свобода в умовах війни в Україні — це насамперед економічна стійкість і готовність до непередбачуваних ситуацій. А подушка безпеки — не просто потрібна, а життєво необхідна.

Новини.LIVE розбиралися, чи можна нині себе відчути фінансово вільним та як в умовах війни створити "подушку безпеки".  

Реклама
Читайте також:

Фінансова свобода — поняття відносне

"Будьмо реалістами. Українська економіка нині перебуває в умовах надзвичайних випробувань, відповідно, ми всі знаходимось в періоді шаленої турбулентності. У такій ситуації повна фінансова свобода — поняття відносне. Однак те, що абсолютно реальне — це фінансова стійкість завдяки створенню "тривожного резерву" та фінансової "подушки безпеки", — розповів Новини.LIVE фінансовий консультант Іван Осипенко.

Що таке фінансова "подушка безпеки"

Фінансова "подушка безпеки" — це кошти, які систематично відкладаються для критичних випадків. До прикладу, це може бути втрата доходу, лікування, інші непередбачувані виклики.

"В Україні, в часи війни, значення "фінансової подушки" колосально зросло. Бо це вже стало стратегічним інструментом виживання для багатьох українців, а не просто фінансовою страховкою", — зазначив експерт. 

Він наголосив, що найпростіша "фінансова подушка" повинна містити кошти у різних валютах, частина яких зберігається у готівці, частина — на банківських рахунках.

"В ідеалі розмір "фінансової подушки" повинен дорівнювати хоча б шестимісячному доходу сім'ї. Однак у наших нинішніх реаліях, добре, коли сума заощаджень дорівнює хоча б 2-3 місячному доходу сім'ї", — додав Осипенко.

Як почати формувати фінансовий резерв

Найголовніше, за словами експерта, це розуміння, що формування  "фінансової подушки" — це не спринт, а марафон. І у цьому випадку важливо регулярно відкладати кошти. 

"Нехай це будуть невеликі кошти, але потрібно це робити постійно, напрацювавши у себе цю звичку. Якщо не хочеться детально розписувати всі свої витрати, візьміть собі за правило: отримали надходження коштів — відклали одразу 10-15% від загальної суми, і не чіпаєте їх за жодних обставин. Так, спочатку суми здаватимуться маленькими, однак нагадуйте собі, для чого ви це робите, і скільки у вас буде, якщо ви без великого напруження щомісяця потроху відкладатимете", — наголосив фінансовий консультант.

Частину коштів, за його словами, можна потроху переводити у валюту і тримати на банківському рахунку. 

"Золотий баланс "фінансової подушки" — це: одна третина — готівка у гривні, одна третина — гривня на картці, дві третини — у валюті на картці", — додав експерт.

Раніше ми розповідали, скільки в середньому потрібно заробляти в Україні, щоб почуватися комфортно.

Також дізнавайтеся, яку суму грошей треба давати дитині на кишенькові витрати.

фінанси бюджет гроші заощадження фінансова грамотність
Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації