Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявил, при каких условиях введет жесткие санкции против РФ
Главная Экономика Финансовая свобода — как создать "подушку безопасности"

Финансовая свобода — как создать "подушку безопасности"

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 14:05
Возможна ли финансовая свобода в условиях войны и как создать "подушку безопасности"
Человек держит деньги в руках. Фото: Unsplash

Финансовая свобода в условиях войны в Украине — это прежде всего экономическая устойчивость и готовность к непредсказуемым ситуациям. А подушка безопасности — не просто нужна, а жизненно необходима.

Новини.LIVE разбирались, можно ли сейчас себя почувствовать финансово свободным и как в условиях войны создать "подушку безопасности".

Реклама
Читайте также:

Финансовая свобода — понятие относительное

"Давайте будем реалистами. Украинская экономика сейчас находится в условиях чрезвычайных испытаний, соответственно, мы все находимся в периоде безумной турбулентности. В такой ситуации полная финансовая свобода понятие относительное. Однако то, что абсолютно реально это финансовая устойчивость благодаря созданию "тревожного резерва" и финансовой "подушки безопасности", — рассказал Новини.LIVE финансовый консультант Иван Осипенко.

Что такое финансовая "подушка безопасности"

Финансовая "подушка безопасности" — это средства, которые систематически откладываются для критических случаев. К примеру, это может быть потеря дохода, лечение, другие непредсказуемые вызовы.

"В Украине, во времена войны, значение "финансовой подушки" колоссально возросло. Потому что это уже стало стратегическим инструментом выживания для многих украинцев, а не просто финансовой страховкой", — отметил эксперт.

Он отметил, что самая простая "финансовая подушка" должна содержать средства в разных валютах, часть которых хранится в наличности, часть — на банковских счетах.

"В идеале размер "финансовой подушки" должен равняться хотя бы шестимесячному доходу семьи. Однако в наших нынешних реалиях, хорошо, когда сумма сбережений равна хотя бы 2-3 месячному доходу семьи", — добавил Осипенко.

Как начать формировать финансовый резерв

Самое главное, по словам эксперта, это понимание, что формирование "финансовой подушки" — это не спринт, а марафон. И в этом случае важно регулярно откладывать средства.

"Пусть это будут небольшие средства, но нужно это делать постоянно, наработав у себя эту привычку. Если не хочется подробно расписывать все свои расходы, возьмите себе за правило: получили поступления средств  отложили сразу 10-15% от общей суммы, и не трогаете их ни при каких обстоятельствах. Да, сначала суммы будут казаться маленькими, однако напоминайте себе, для чего вы это делаете, и сколько у вас будет, если вы без большого напряжения ежемесячно понемногу будете откладывать", — отметил финансовый консультант.

Часть средств, по его словам, можно понемногу переводить в валюту и держать на банковском счете.

"Золотой баланс "финансовой подушки"  это: одна треть  наличные в гривне, одна треть  гривна на карте, две трети  в валюте на карте", — добавил эксперт.

Ранее мы рассказывали, сколько в среднем нужно зарабатывать в Украине, чтобы чувствовать себя комфортно.

Также узнавайте, какую сумму денег надо давать ребенку на карманные расходы.

финансы бюджет деньги сбережения финансовая грамотность
Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации