Возможна ли финансовая свобода в условиях войны и как создать "подушку безопасности"

Человек держит деньги в руках. Фото: Unsplash

Финансовая свобода в условиях войны в Украине — это прежде всего экономическая устойчивость и готовность к непредсказуемым ситуациям. А подушка безопасности — не просто нужна, а жизненно необходима.

Новини.LIVE разбирались, можно ли сейчас себя почувствовать финансово свободным и как в условиях войны создать "подушку безопасности".

Финансовая свобода — понятие относительное

"Давайте будем реалистами. Украинская экономика сейчас находится в условиях чрезвычайных испытаний, соответственно, мы все находимся в периоде безумной турбулентности. В такой ситуации полная финансовая свобода — понятие относительное. Однако то, что абсолютно реально — это финансовая устойчивость благодаря созданию "тревожного резерва" и финансовой "подушки безопасности", — рассказал Новини.LIVE финансовый консультант Иван Осипенко.

Что такое финансовая "подушка безопасности"

Финансовая "подушка безопасности" — это средства, которые систематически откладываются для критических случаев. К примеру, это может быть потеря дохода, лечение, другие непредсказуемые вызовы.

"В Украине, во времена войны, значение "финансовой подушки" колоссально возросло. Потому что это уже стало стратегическим инструментом выживания для многих украинцев, а не просто финансовой страховкой", — отметил эксперт.

Он отметил, что самая простая "финансовая подушка" должна содержать средства в разных валютах, часть которых хранится в наличности, часть — на банковских счетах.

"В идеале размер "финансовой подушки" должен равняться хотя бы шестимесячному доходу семьи. Однако в наших нынешних реалиях, хорошо, когда сумма сбережений равна хотя бы 2-3 месячному доходу семьи", — добавил Осипенко.

Как начать формировать финансовый резерв

Самое главное, по словам эксперта, это понимание, что формирование "финансовой подушки" — это не спринт, а марафон. И в этом случае важно регулярно откладывать средства.

"Пусть это будут небольшие средства, но нужно это делать постоянно, наработав у себя эту привычку. Если не хочется подробно расписывать все свои расходы, возьмите себе за правило: получили поступления средств — отложили сразу 10-15% от общей суммы, и не трогаете их ни при каких обстоятельствах. Да, сначала суммы будут казаться маленькими, однако напоминайте себе, для чего вы это делаете, и сколько у вас будет, если вы без большого напряжения ежемесячно понемногу будете откладывать", — отметил финансовый консультант.

Часть средств, по его словам, можно понемногу переводить в валюту и держать на банковском счете.

"Золотой баланс "финансовой подушки" — это: одна треть — наличные в гривне, одна треть — гривна на карте, две трети — в валюте на карте", — добавил эксперт.

