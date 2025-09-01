Не все так зарабатывают — сколько денег нужно для комфортной жизни в Украине

Средний уровень жизни в Украине — сколько денег нужно в 2025 году
Война в Украине заставила людей внимательнее относиться к своим финансам. В таких условиях финансовая грамотность становится критически важной, ведь она помогает рационально распоряжаться средствами и избегать лишних трат.
О том, почему в 2025 году денег не хватает даже тем украинцам, которые получают среднюю зарплату, сайту Новини.LIVE объяснила эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая.
Какая средняя зарплата в Украине и почему ее мало
По официальным данным, средняя зарплата в Украине в 2025 году составляет 20-22 тысячи гривен в месяц. Однако в реальности большинство людей получает около 15-16 тысяч гривен.
"Если эти средства проиндексировать согласно инфляции, то становится совершенно очевидным, почему люди жалуются на то, что даже при более-менее приличной зарплате им приходится жить от выплаты до выплаты", — пояснила Яровая.
Это означает, что половина работающих взрослых украинцев получает суммы, которых едва хватает для покрытия базовых потребностей.
Сколько денег нужно зарабатывать для комфортной жизни в Украине
Для большей уверенности в жизни человек должен зарабатывать от 30 тысяч гривен в месяц. Такой уровень дохода позволяет не только покрывать базовые расходы, но и откладывать деньги на отпуск или необходимые покупки, например бытовую технику или современный смартфон.
"Возьмем среднестатистическую украинскую семью, которая состоит из трех человек: двое взрослых и ребенок. Для того, чтобы более-менее чувствовать себя уверенно, ежемесячный доход такой семьи должен быть не менее 70-90 тысяч гривен в месяц", — убеждена эксперт.
Она также добавила, что при таком доходе можно:
- планировать отдых;
- делать ремонт в квартире;
- покупать бытовую технику;
- обеспечивать другие потребности семьи.
В общем, чтобы чувствовать финансовую уверенность в будущем, важно не только искать дополнительные источники дохода, но и осваивать финансовую грамотность, научиться правильно планировать и распределять ежемесячный бюджет.
Ранее мы писали, что в Украине значительная часть населения пересмотрела свои финансовые приоритеты. Когда львиная доля средств тратится на жилье и продукты, знание основ финансовой грамотности становится критически необходимым.
Также мы рассказывали, что в сентябре 2025 года украинцев ожидают несколько важных нововведений, которые коснутся размеров зарплат, тарифов на распределение электроэнергии и президентских стипендий. Эти изменения затронут финансовое положение многих граждан.
Читайте Новини.LIVE!