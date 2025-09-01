Видео
Главная Экономика Средний уровень жизни в Украине — сколько денег нужно в 2025 году

Средний уровень жизни в Украине — сколько денег нужно в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 16:35
Не все так зарабатывают — сколько денег нужно для комфортной жизни в Украине
Человек держит деньги. Фото: Unsplash

Война в Украине заставила людей внимательнее относиться к своим финансам. В таких условиях финансовая грамотность становится критически важной, ведь она помогает рационально распоряжаться средствами и избегать лишних трат.

О том, почему в 2025 году денег не хватает даже тем украинцам, которые получают среднюю зарплату, сайту Новини.LIVE объяснила эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая.

Читайте также:

Какая средняя зарплата в Украине и почему ее мало

По официальным данным, средняя зарплата в Украине в 2025 году составляет 20-22 тысячи гривен в месяц. Однако в реальности большинство людей получает около 15-16 тысяч гривен.

"Если эти средства проиндексировать согласно инфляции, то становится совершенно очевидным, почему люди жалуются на то, что даже при более-менее приличной зарплате им приходится жить от выплаты до выплаты", — пояснила Яровая.

Это означает, что половина работающих взрослых украинцев получает суммы, которых едва хватает для покрытия базовых потребностей.

Сколько денег нужно зарабатывать для комфортной жизни в Украине

Для большей уверенности в жизни человек должен зарабатывать от 30 тысяч гривен в месяц. Такой уровень дохода позволяет не только покрывать базовые расходы, но и откладывать деньги на отпуск или необходимые покупки, например бытовую технику или современный смартфон.

"Возьмем среднестатистическую украинскую семью, которая состоит из трех человек: двое взрослых и ребенок. Для того, чтобы более-менее чувствовать себя уверенно, ежемесячный доход такой семьи должен быть не менее 70-90 тысяч гривен в месяц", — убеждена эксперт.

Она также добавила, что при таком доходе можно:

  • планировать отдых;
  • делать ремонт в квартире;
  • покупать бытовую технику;
  • обеспечивать другие потребности семьи.

В общем, чтобы чувствовать финансовую уверенность в будущем, важно не только искать дополнительные источники дохода, но и осваивать финансовую грамотность, научиться правильно планировать и распределять ежемесячный бюджет.

Ранее мы писали, что в Украине значительная часть населения пересмотрела свои финансовые приоритеты. Когда львиная доля средств тратится на жилье и продукты, знание основ финансовой грамотности становится критически необходимым.

Также мы рассказывали, что в сентябре 2025 года украинцев ожидают несколько важных нововведений, которые коснутся размеров зарплат, тарифов на распределение электроэнергии и президентских стипендий. Эти изменения затронут финансовое положение многих граждан.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
