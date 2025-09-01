Главные нововведения сентября 2025 года — что изменится для многих украинцев

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Сентябрь 2025 года принесет украинцам несколько важных нововведений. Они будут касаться зарплат, тарифов на распределение электроэнергии и президентских стипендий. Эти изменения повлияют на финансы многих граждан, поскольку охватывают различные сферы деятельности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие нововведения ждут украинцев с 1 сентября 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Новые размеры выплат учителям

С января 2025 года все педагогические сотрудники начали получать доплату за "неблагоприятные условия труда". Учителям по Украине начисляли дополнительно 1 300 грн, а после удержания обязательных налогов и сборов "на руки" выплачивали 1000 грн.

Согласно постановлению Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования", с 1 сентября размер доплаты увеличится до 2 600 грн/мес. (2 000 грн "на руки").

Такие надбавки предусмотрены всем педагогам независимо от нагрузки и места работы. Даже совместителям и сотрудникам с частичной занятостью.

Увеличенные президентские стипендии

Украинское правительство утвердило изменения в постановление Кабмина от 28 декабря 2016 г. № 1047 "О размерах стипендий в государственных и коммунальных учебных заведениях, научных учреждениях". Нововведение предусматривает увеличение размеров академических стипендий президента.

С 1 сентября 2025 года суммы будут находиться на таком уровне:

для учащихся профессионально-технических заведений — 6 320 грн;

для студентов колледжей и техникумов — 7 600 грн;

для студентов высших учебных заведений — 10 000 грн;

для аспирантов — 23 700 грн.

Отметим, изменения коснутся только размеров президентских академических стипендий, а не всех видов денежного обеспечения студентов.

Тарифы на распределение электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 26 августа повысила тарифы на услуги по распределению электроэнергии для небытовых потребителей в большинстве регионов Украины с 1 сентября 2025 года.

Целью этого решения назвали необходимость погасить долги облэнерго перед оператором системы передачи — Укрэнерго. Общая сумма задолженности перед операторами составляет около 20 млрд гривен. Новые тарифы различаются для компаний, а средний рост зависит от класса напряжения:

для первого класса — на 13,5%;

для второго класса — на 23%.

Например, аж на 42,7% вырастет тариф Черновцыоблэнерго для потребителей второго класса напряжения: вместо 1 676,15 грн/МВт-ч станет 2 391,36 грн/МВт-ч. Однако в некоторых облэнерго услуги по распределению подорожают на менее чем 1%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине во время военного положения действует мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду. Отопление включают, когда среднесуточная температура три дня подряд не превышает восемь градусов. Обычно отопительный сезон стартует 15 октября.

Также мы писали, что низкие доходы украинцев подпитывают коррупцию и отток кадров за границу. Даниил Гетманцев отметил: дабы Украина имела сильную экономику, нужен богатый средний класс и системная борьба с теневыми бизнесами.