Многочисленный и обеспеченный средний класс — Гетманцев рассказал, какие доходы должны иметь украинцы

Для обычных украинцев сегодня вопрос доходов является очень важным. Люди должны зарабатывать достаточно, чтобы покрывать базовые потребности, чувствовать экономическую независимость и уменьшать коррупцию.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Какими должны быть доходы украинцев в 2025 году

По его словам, низкие зарплаты, в частности врачей и других специалистов, часто стимулируют коррупционные практики. Чтобы страна имела сильную экономику, нужен многочисленный и обеспеченный средний класс.

Коррупция ограничивает возможности повышения пенсий и социальных выплат, а теневая экономика забирает сотни миллиардов гривен ежегодно, которые могли бы улучшить жизнь граждан.

С 2019 года власть работает над тем, чтобы доходы украинцев стали сопоставимы с европейскими, а люди не искали работу за рубежом.

"Доходы украинцев должны быть достойными. Доходы украинцев должны быть средними в Евросоюзе. Доходы украинцев должны быть такими, чтобы люди возвращались, а не смотрели на европейские страны", — отмечает Гетманцев.

Пример других стран показывает, что системные реформы и борьба с коррупцией помогают экономике расти. Украина тоже может попасть в 30 стран по уровню благосостояния, если будет придерживаться четкой долгосрочной стратегии.

Как государство может улучшить благосостояние украинцев

Даже в политической системе с вызовами есть возможности для стабильного развития. Например, евроинтеграционные законы принимаются быстро и без споров. По словам эксперта, экономика пострадала из-за войны, особенно металлургия. Но проблемы начались еще раньше из-за распиливания заводов вместо развития производства.

Сегодня нужен системный план восстановления, приоритеты:

ИТ сфера;

креативные индустрии;

сельское хозяйство;

энергетика и транспорт;

оборонно-промышленный комплекс.

Новые законодательные инициативы, как Defense City и Diia.City, создают условия для инноваций и дополнительных налоговых поступлений. Цель — интегрировать украинскую экономику в европейские производственные цепи. Даже если страна не производит готовые автомобили, она может делать компоненты для них и зарабатывать деньги, создавая рабочие места.

