Многочисленный и обеспеченный средний класс — Гетманцев рассказал, какие доходы должны иметь украинцы

Доходы украинцев должны быть европейскими — что для этого нужно
Для обычных украинцев сегодня вопрос доходов является очень важным. Люди должны зарабатывать достаточно, чтобы покрывать базовые потребности, чувствовать экономическую независимость и уменьшать коррупцию.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Какими должны быть доходы украинцев в 2025 году
По его словам, низкие зарплаты, в частности врачей и других специалистов, часто стимулируют коррупционные практики. Чтобы страна имела сильную экономику, нужен многочисленный и обеспеченный средний класс.
Коррупция ограничивает возможности повышения пенсий и социальных выплат, а теневая экономика забирает сотни миллиардов гривен ежегодно, которые могли бы улучшить жизнь граждан.
С 2019 года власть работает над тем, чтобы доходы украинцев стали сопоставимы с европейскими, а люди не искали работу за рубежом.
"Доходы украинцев должны быть достойными. Доходы украинцев должны быть средними в Евросоюзе. Доходы украинцев должны быть такими, чтобы люди возвращались, а не смотрели на европейские страны", — отмечает Гетманцев.
Пример других стран показывает, что системные реформы и борьба с коррупцией помогают экономике расти. Украина тоже может попасть в 30 стран по уровню благосостояния, если будет придерживаться четкой долгосрочной стратегии.
Как государство может улучшить благосостояние украинцев
Даже в политической системе с вызовами есть возможности для стабильного развития. Например, евроинтеграционные законы принимаются быстро и без споров. По словам эксперта, экономика пострадала из-за войны, особенно металлургия. Но проблемы начались еще раньше из-за распиливания заводов вместо развития производства.
Сегодня нужен системный план восстановления, приоритеты:
- ИТ сфера;
- креативные индустрии;
- сельское хозяйство;
- энергетика и транспорт;
- оборонно-промышленный комплекс.
Новые законодательные инициативы, как Defense City и Diia.City, создают условия для инноваций и дополнительных налоговых поступлений. Цель — интегрировать украинскую экономику в европейские производственные цепи. Даже если страна не производит готовые автомобили, она может делать компоненты для них и зарабатывать деньги, создавая рабочие места.
Ранее мы писали, что война в Украине заставила многих граждан тщательно пересмотреть свои ежемесячные расходы. В ситуации, когда основные средства уходят на жилье и продукты, финансовая грамотность становится особенно важной.
Также мы рассказывали, что для украинцев готовятся изменения в системе пенсионных выплат, чтобы они были более справедливыми. Министерство социальной политики разрабатывает новый подход, который позволит устранить действующие перекосы в начислениях.
Читайте Новини.LIVE!