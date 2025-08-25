Видео
Главная Экономика Доходы украинцев должны быть европейскими — что для этого нужно

Доходы украинцев должны быть европейскими — что для этого нужно

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 14:00
Многочисленный и обеспеченный средний класс — Гетманцев рассказал, какие доходы должны иметь украинцы
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для обычных украинцев сегодня вопрос доходов является очень важным. Люди должны зарабатывать достаточно, чтобы покрывать базовые потребности, чувствовать экономическую независимость и уменьшать коррупцию.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Какими должны быть доходы украинцев в 2025 году

По его словам, низкие зарплаты, в частности врачей и других специалистов, часто стимулируют коррупционные практики. Чтобы страна имела сильную экономику, нужен многочисленный и обеспеченный средний класс.

Коррупция ограничивает возможности повышения пенсий и социальных выплат, а теневая экономика забирает сотни миллиардов гривен ежегодно, которые могли бы улучшить жизнь граждан.

С 2019 года власть работает над тем, чтобы доходы украинцев стали сопоставимы с европейскими, а люди не искали работу за рубежом.

"Доходы украинцев должны быть достойными. Доходы украинцев должны быть средними в Евросоюзе. Доходы украинцев должны быть такими, чтобы люди возвращались, а не смотрели на европейские страны", — отмечает Гетманцев.

Пример других стран показывает, что системные реформы и борьба с коррупцией помогают экономике расти. Украина тоже может попасть в 30 стран по уровню благосостояния, если будет придерживаться четкой долгосрочной стратегии.

Как государство может улучшить благосостояние украинцев

Даже в политической системе с вызовами есть возможности для стабильного развития. Например, евроинтеграционные законы принимаются быстро и без споров. По словам эксперта, экономика пострадала из-за войны, особенно металлургия. Но проблемы начались еще раньше из-за распиливания заводов вместо развития производства.

Сегодня нужен системный план восстановления, приоритеты:

  • ИТ сфера;
  • креативные индустрии;
  • сельское хозяйство;
  • энергетика и транспорт;
  • оборонно-промышленный комплекс.

Новые законодательные инициативы, как Defense City и Diia.City, создают условия для инноваций и дополнительных налоговых поступлений. Цель — интегрировать украинскую экономику в европейские производственные цепи. Даже если страна не производит готовые автомобили, она может делать компоненты для них и зарабатывать деньги, создавая рабочие места.

Ранее мы писали, что война в Украине заставила многих граждан тщательно пересмотреть свои ежемесячные расходы. В ситуации, когда основные средства уходят на жилье и продукты, финансовая грамотность становится особенно важной.

Также мы рассказывали, что для украинцев готовятся изменения в системе пенсионных выплат, чтобы они были более справедливыми. Министерство социальной политики разрабатывает новый подход, который позволит устранить действующие перекосы в начислениях.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
