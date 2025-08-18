Середня зарплата в Україні — де доходи працівників виросли найбільше за рік

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Ціни в Україні не стоять на місці, але середня зарплата також планомірно зростає. Динаміка за рік склала 19%, хоча в окремих населених пунктах підвищення доходів переважає цей показник. Ми дізналися, в яких містах зарплати виросли найбільше протягом року та скільки в середньому отримують фахівці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як змінилася середня зарплата в Україні за рік.

Де зарплати виросли найбільше

Згідно з даними великого кардового порталу Work.ua, українці заробляють у середньому 25 000 грн/міс. у серпні 2025 року. Цей показник вивели на основі інформації про дохід у майже 200 000 вакансій, опублікованих від роботодавців. Згідно з графіком зміни зарплати, у серпні 2024 року працівникам платили в середньому 20 000 грн/міс., отже за рік показник збільшився на 19%.

Динаміка середньої зарплати в Україні за рік. Фото: скриншот

Водночас у багатьох містах України підвищення перевищило 19%. У п’ятірку населених пунктів за збільшенням середньої зарплати з серпня 2024 року ввійшли:

Суми — 27%;

Луцьк — 26%;

Дніпро — 25%;

Хмельницький — 24%;

Одеса — 23%.

Цікаво те, що в Сумах одна з найнижчих середніх зарплат — всього 19 000 грн/міс., а показник підвищення — найбільший. В аналогічний період минулого року там платили 15 000 грн/міс. Натомість у Києві зафіксували позитивну динаміку на рівні всього 20%, а середній дохід у столиці — найвищий (30 000 грн/міс.).

Невисокі показники підвищення зарплати у річній перспективі присутні в Херсоні (14%), Житомирі (14%), Запоріжжі (14%), Івано-Франківську (16%), Черкасах (16%) і Кривому Розі (16%). Більше про динаміку середнього доходу працівників можна дізнатися в інфографіці від Новини.LIVE.

Динаміка середньої зарплати в Україні за рік. Фото: Новини.LIVE

В кого виріс дохід найбільше

Представникам деяких професій пощастило, бо середня зарплата в їх галузі зросла на 50-80% за рік. Наприклад, лідирує за збільшенням оплати праці посада DevOps engineer (+85%): із 47 000 грн/міс. у серпні 2024 року сума піднялася до 87 500 грн/міс. у серпні 2025-го. Що цікаво, минулого місяця середній дохід був вищим — 92 500 грн/міс.

Також у списку лідерів за річним підвищенням середньої зарплати опинилися такі професії:

інвестиційний аналітик — 67%;

маркувальник — 65%;

інженер-програміст — 56%;

керуючий мережі магазинів — 55%;

заправник картриджів — 54%;

спеціаліст договірного відділу — 53%;

інженер з автоматизації — 51%;

Python-програміст — 50%.

В деяких галузях зафіксували зворотну динаміку. Тобто зарплата у річному розрізі не виросла, а впала. Так, програмісти PHP отримують на 23% менше (41 000 грн замість 53 500 грн у 2024 році), соціальні працівники — на 14% (15 500 грн замість 18 000 грн), урологи — на 11% (26 700 грн замість 30 000 грн).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні не планують підвищувати мінімальну зарплату і прожитковий мінімум у 2025 році, оскільки уряд не вбачає підстав для внесення відповідних змін у державний бюджет. Показник МЗП залишиться на рівні 8 000 грн/міс.

Також ми писали, що в Україні середні зарплати зросли на 20-25%. Найбільше отримують IT-фахівці, банкіри та працівники авіаційної галузі. Водночас реальна купівельна спроможність залишається обмеженою через зростання споживчих цін.