Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Як змінилася середня зарплата за рік і де найвищий рівень

Як змінилася середня зарплата за рік і де найвищий рівень

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 08:10
Середня зарплата в Україні — де доходи працівників виросли найбільше за рік
Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Ціни в Україні не стоять на місці, але середня зарплата також планомірно зростає. Динаміка за рік склала 19%, хоча в окремих населених пунктах підвищення доходів переважає цей показник. Ми дізналися, в яких містах зарплати виросли найбільше протягом року та скільки в середньому отримують фахівці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як змінилася середня зарплата в Україні за рік.

Реклама
Читайте також:

Де зарплати виросли найбільше

Згідно з даними великого кардового порталу Work.ua, українці заробляють у середньому 25 000 грн/міс. у серпні 2025 року. Цей показник вивели на основі інформації про дохід у майже 200 000 вакансій, опублікованих від роботодавців. Згідно з графіком зміни зарплати, у серпні 2024 року працівникам платили в середньому 20 000 грн/міс., отже за рік показник збільшився на 19%.

Як змінилася середня зарплата за рік і де найвищий рівень - фото 1
Динаміка середньої зарплати в Україні за рік. Фото: скриншот

Водночас у багатьох містах України підвищення перевищило 19%. У п’ятірку населених пунктів за збільшенням середньої зарплати з серпня 2024 року ввійшли:

  • Суми — 27%;
  • Луцьк — 26%;
  • Дніпро — 25%;
  • Хмельницький — 24%;
  • Одеса — 23%.

Цікаво те, що в Сумах одна з найнижчих середніх зарплат — всього 19 000 грн/міс., а показник підвищення — найбільший. В аналогічний період минулого року там платили 15 000 грн/міс. Натомість у Києві зафіксували позитивну динаміку на рівні всього 20%, а середній дохід у столиці — найвищий (30 000 грн/міс.).

Невисокі показники підвищення зарплати у річній перспективі присутні в Херсоні (14%), Житомирі (14%), Запоріжжі (14%), Івано-Франківську (16%), Черкасах (16%) і Кривому Розі (16%). Більше про динаміку середнього доходу працівників можна дізнатися в інфографіці від Новини.LIVE.

Як змінилася середня зарплата за рік і де найвищий рівень - фото 2
Динаміка середньої зарплати в Україні за рік. Фото: Новини.LIVE

В кого виріс дохід найбільше

Представникам деяких професій пощастило, бо середня зарплата в їх галузі зросла на 50-80% за рік. Наприклад, лідирує за збільшенням оплати праці посада DevOps engineer (+85%): із 47 000 грн/міс. у серпні 2024 року сума піднялася до 87 500 грн/міс. у серпні 2025-го. Що цікаво, минулого місяця середній дохід був вищим — 92 500 грн/міс.

Також у списку лідерів за річним підвищенням середньої зарплати опинилися такі професії:

  • інвестиційний аналітик — 67%;
  • маркувальник — 65%;
  • інженер-програміст — 56%;
  • керуючий мережі магазинів — 55%;
  • заправник картриджів — 54%;
  • спеціаліст договірного відділу — 53%;
  • інженер з автоматизації — 51%;
  • Python-програміст — 50%.

В деяких галузях зафіксували зворотну динаміку. Тобто зарплата у річному розрізі не виросла, а впала. Так, програмісти PHP отримують на 23% менше (41 000 грн замість 53 500 грн у 2024 році), соціальні працівники — на 14% (15 500 грн замість 18 000 грн), урологи — на 11% (26 700 грн замість 30 000 грн).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні не планують підвищувати мінімальну зарплату і прожитковий мінімум у 2025 році, оскільки уряд не вбачає підстав для внесення відповідних змін у державний бюджет. Показник МЗП залишиться на рівні 8 000 грн/міс.

Також ми писали, що в Україні середні зарплати зросли на 20-25%. Найбільше отримують IT-фахівці, банкіри та працівники авіаційної галузі. Водночас реальна купівельна спроможність залишається обмеженою через зростання споживчих цін.

робота професії доходи зарплатня середня зарплата
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації