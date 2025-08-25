Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Доходи українців мають бути європейськими — що для цього потрібно

Доходи українців мають бути європейськими — що для цього потрібно

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 14:00
Чисельний та забезпечений середній клас — Гетманцев розповів, які доходи повинні мати українці
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для звичайних українців сьогодні питання доходів є дуже важливим. Люди повинні заробляти достатньо, щоб покривати базові потреби, відчувати економічну незалежність і зменшувати корупцію. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Реклама
Читайте також:

Якими повинні бути доходи українців у 2025 році

За його словами, низькі зарплати, зокрема лікарів та інших спеціалістів, часто стимулюють корупційні практики. Щоб країна мала сильну економіку, потрібен численний і забезпечений середній клас.

Корупція обмежує можливості підвищення пенсій і соціальних виплат, а тіньова економіка забирає сотні мільярдів гривень щороку, які могли б покращити життя громадян.

З 2019 року влада працює над тим, щоб доходи українців стали порівнянні з європейськими, а люди не шукали роботу за кордоном.

"Доходи українців мають бути гідними. Доходи українців мають бути середніми в Євросоюзі. Доходи українців мають бути такими, аби люди поверталися, а не дивилися на європейські країни", — наголошує Гетманцев.

Приклад інших країн показує, що системні реформи та боротьба з корупцією допомагають економіці зростати. Україна теж може потрапити до 30 країн за рівнем добробуту, якщо дотримуватиметься чіткої довгострокової стратегії.

Як держава може покращити добробут українців

Навіть у політичній системі з викликами є можливості для стабільного розвитку. Наприклад, євроінтеграційні закони ухвалюються швидко і без суперечок. За словами експерта, економіка постраждала через війну, особливо металургія. Але проблеми почалися ще раніше, через розпилювання заводів замість розвитку виробництва.

Сьогодні потрібен системний план відновлення, пріоритети:

  • ІТ сфера;
  • креативні індустрії;
  • сільське господарство;
  • енергетика та транспорт;
  • оборонно-промисловий комплекс.

Нові законодавчі ініціативи, як Defense City та Diia.City, створюють умови для інновацій і додаткових податкових надходжень. Мета — інтегрувати українську економіку в європейські виробничі ланцюги. Навіть якщо країна не виробляє готові автомобілі, вона може робити компоненти для них і заробляти гроші, створюючи робочі місця.

Раніше ми писали, що війна в Україні змусила багатьох громадян ретельно переглянути свої щомісячні витрати. У ситуації, коли основні кошти йдуть на житло та продукти, фінансова грамотність стає особливо важливою.

Також ми розповідали, що для українців готуються зміни в системі пенсійних виплат, щоб вони були більш справедливими. Міністерство соціальної політики розробляє новий підхід, який дозволить усунути чинні перекоси у нарахуваннях.

зарплати Данило Гетманцев гроші економіка доходи
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації