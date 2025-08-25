Чисельний та забезпечений середній клас — Гетманцев розповів, які доходи повинні мати українці

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для звичайних українців сьогодні питання доходів є дуже важливим. Люди повинні заробляти достатньо, щоб покривати базові потреби, відчувати економічну незалежність і зменшувати корупцію.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Реклама

Читайте також:

Якими повинні бути доходи українців у 2025 році

За його словами, низькі зарплати, зокрема лікарів та інших спеціалістів, часто стимулюють корупційні практики. Щоб країна мала сильну економіку, потрібен численний і забезпечений середній клас.

Корупція обмежує можливості підвищення пенсій і соціальних виплат, а тіньова економіка забирає сотні мільярдів гривень щороку, які могли б покращити життя громадян.

З 2019 року влада працює над тим, щоб доходи українців стали порівнянні з європейськими, а люди не шукали роботу за кордоном.

"Доходи українців мають бути гідними. Доходи українців мають бути середніми в Євросоюзі. Доходи українців мають бути такими, аби люди поверталися, а не дивилися на європейські країни", — наголошує Гетманцев.

Приклад інших країн показує, що системні реформи та боротьба з корупцією допомагають економіці зростати. Україна теж може потрапити до 30 країн за рівнем добробуту, якщо дотримуватиметься чіткої довгострокової стратегії.

Як держава може покращити добробут українців

Навіть у політичній системі з викликами є можливості для стабільного розвитку. Наприклад, євроінтеграційні закони ухвалюються швидко і без суперечок. За словами експерта, економіка постраждала через війну, особливо металургія. Але проблеми почалися ще раніше, через розпилювання заводів замість розвитку виробництва.

Сьогодні потрібен системний план відновлення, пріоритети:

ІТ сфера;

креативні індустрії;

сільське господарство;

енергетика та транспорт;

оборонно-промисловий комплекс.

Нові законодавчі ініціативи, як Defense City та Diia.City, створюють умови для інновацій і додаткових податкових надходжень. Мета — інтегрувати українську економіку в європейські виробничі ланцюги. Навіть якщо країна не виробляє готові автомобілі, вона може робити компоненти для них і заробляти гроші, створюючи робочі місця.

Раніше ми писали, що війна в Україні змусила багатьох громадян ретельно переглянути свої щомісячні витрати. У ситуації, коли основні кошти йдуть на житло та продукти, фінансова грамотність стає особливо важливою.

Також ми розповідали, що для українців готуються зміни в системі пенсійних виплат, щоб вони були більш справедливими. Міністерство соціальної політики розробляє новий підхід, який дозволить усунути чинні перекоси у нарахуваннях.