Пенсії в Україні потрібно рахувати інакше — що не так з формулою

Українцям готують зміни у системі розрахунку пенсій, щоб виплати стали справедливішими. Міністерство соціальної політики працює над новим механізмом, який має усунути дисбаланс у нинішніх нарахуваннях.

Про те, чому формулу розрахунку розміру пенсій потрібно змінити, в інтерв'ю Новини.LIVE розповів очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Чому нинішній підхід до розрахунку пенсій не справедливий

Нині пенсія розраховується за формулою: П = ЗП × КС, де:

П — розмір пенсії;

ЗП — середня заробітна плата;

КС — коефіцієнт страхового стажу.

Для обчислення береться середня зарплата за три роки, що передують зверненню за пенсією. Через це виникає ситуація, коли люди з однаковим стажем і посадою, але які виходять на пенсію у різні роки, отримують зовсім різні суми.

"У людини, яка вийшла на пенсію у 2000 році — пенсія істотно менша за людину, яка вийшла на пенсію у 2010 році. І все тільки тому, що базою для розрахунку є абсолютно неспівставні цифри", — пояснив Гетманцев.

За його словами, у Міністерстві соціальної політики вже працюють над створенням нової системи нарахувань.

"Очікуємо відповідних пропозицій та подальших кроків до реформування пенсійної системи, щоб усунути нарешті несправедливість та забезпечити пристойні пенсії українцям", — додав він.

Чому важливо правильно обрати дату виходу на пенсію

Закони про пенсії мають багато нюансів. Один із них — це те, як розраховується пенсія. Формально правила однакові для всіх, але навіть кілька днів різниці у поданні заяви можуть вплинути на пенсію на тисячі гривень щороку.

Проблема в тому, що розмір пенсії залежить від дати подання заяви. Наприклад, якщо ви досягли пенсійного віку у жовтні, листопаді чи грудні, можна подати документи одразу або почекати до січня наступного року:

Якщо подати заяву у 2024 році, пенсію розрахують за середньою зарплатою 2021–2023 років. Якщо звернутися до 10 січня 2025 року, пенсію нарахують з жовтня 2024-го, але вже з середньої зарплати 2022–2024 років.

Різниця сум призначених виплат у цих двох випадках може бути дуже помітною — близько 1 198 грн на місяць, або понад 14 тис. грн на рік. Пенсійний фонд зазвичай не пояснює цю можливість, але від правильного вибору дати залежить, скільки ви будете отримувати.

