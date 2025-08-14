Несправедливий підхід — чому пенсіонери, які народились у три останні місяці року отримують більше грошей

Жінка похилого віку читає документ. Фото: УНІАН

В Україні можна щорічно втратити понад 14 тисяч гривень лише через те, що заява на призначення пенсії подана "не в той день". Однак більшість громадян похилого віку навіть не знають, що така ситуація зберігається вже понад 20 років.

Про те, чому розмір пенсій українців залежить від місяця народження та хто через це втрачає тисячі гривень щороку, пояснили в матеріалі профільного сайту "На Пенсії".

Чому важливо правильно обрати дату виходу на пенсію

Чинні норми пенсійного законодавства приховують чимало підводних каменів. Один із них — порядок обчислення пенсій. Формально правила однакові для всіх, але фактично кілька днів різниці у зверненні до Пенсійного фонду можуть обернутися щорічними втратами в тисячі гривень.

Суть проблеми у тому, що розмір пенсії визначається з урахуванням дати подання заяви. Наприклад, ті, хто досяг пенсійного віку в жовтні, листопаді чи грудні, можуть звернутися або одразу в цьому ж році, або вже в січні наступного. Про таку можливість у ПФУ зазвичай не згадують, хоча правильний вибір часу подання документів може суттєво вплинути на суму виплат.

Скільки можуть втратити українці

Наприклад, пенсіонер досяг віку для виходу на пенсію 10 жовтня 2024 року. Його коефіцієнт заробітної плати (Кз) становить 2,00000, а коефіцієнт стажу (Кс) — 0,40000. В такому разі він має два варіанти:

Якщо він подасть заяву у 2024-му, розрахунок проведуть за середньою зарплатою за 2021–2023 роки — 13 559,41 грн. Якщо перемножити ці показники, формула дає результат — 10 847,53 грн. Якщо ж він звернеться до 10 січня 2025 року, то пенсія все одно буде нарахована з жовтня 2024-го (бо тримісячний термін ще не минув), але з урахуванням середньої зарплати за 2022–2024 роки — 15 057,09 грн. Це вже 12 045,67 грн.



Різниця складає 1 198 грн щомісяця, або цілком відчутні понад 14 тис. грн на рік.

Для тих, хто народився до 1 жовтня, ситуація інша. Подавши заяву в січні, вони отримають підвищений розмір пенсії за рахунок нових показників середньої зарплати, але втратять виплати за кілька місяців поточного року. В окремих випадках це все ж може бути вигідно, адже більший розмір пенсії компенсує пропущені суми вже за кілька місяців.

Виходить, що вибір дати звернення — ключовий, але більшість пенсіонерів навіть не знає про цю особливість. І саме через це втрачає гроші. Така норма діє ще з 2004 року, але за понад два десятиліття жоден уряд чи парламент так і не запропонували справедливого підходу до розрахунку пенсій при їх призначенні.

