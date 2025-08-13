Стаж для пенсії — кому вигідно докупити кілька років та скільки це коштує у 2025

Люди похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Щоб у 2025 році вийти на пенсію, потрібно мати певний страховий стаж. Якщо років не вистачає, їх можна докупити.

Про те, як докупити стаж та скільки це коштуватиме у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Скільки стажу потрібно для пенсії у 2025 році

У 2025 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати 32 роки страхового стажу. Якщо цього стажу немає, можна отримати пенсію у 63 роки, якщо є не менше 22 років страхового стажу, або у 65 років — якщо є щонайменше 15 років стажу.

Згідно з пенсійною реформою, яка діятиме до 2028 року, вимоги до тривалості страхового стажу з кожним роком зростатимуть на один рік.

Як можна докупити страховий стаж

Якщо людина тимчасово не працює, вона може самостійно сплачувати внески, щоб не переривати страховий стаж.

Начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Леся Неклеса пояснила, що для зарахування одного повного місяця страхового стажу сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. У 2025 році це 22% від мінімальної зарплати — приблизно 1 760 гривень за місяць.

Отже, один день страхового стажу коштуватиме близько 58,66 гривні, а рік — приблизно 21 120 гривень. Водночас можна сплачувати внески й більше за мінімальні, що допоможе отримати вищу пенсію у майбутньому.

Оплату добровільних внесків можна робити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно відповідати двом умовам:

не бути пенсіонером;

мати вік від 16 років.

Як докупити страховий стаж за минулі роки

Існує також можливість докупити страховий стаж "заднім числом" — за минулі роки, починаючи з 2004 року, коли людина не працювала офіційно. У такому разі доведеться платити внески за подвійним тарифом.

Мінімальний місячний внесок у цьому випадку становить 3 520 гривень, тобто один місяць страхового стажу коштуватиме у два рази більше, а рік — приблизно 42 240 гривень.

Щоб скористатися цією можливістю, потрібно укласти договір добровільної сплати єдиного внеску з податковою службою за місцем проживання.

