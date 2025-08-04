Пенсія по інвалідності — кому призначається та скільки виплачують у 2025

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни з інвалідністю мають можливість отримувати пенсію раніше, ніж настане загальний пенсійний вік, за умови наявності необхідного страхового стажу.

Про те, кому призначають пенсію по інвалідності та який її розмір у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Хто може отримувати пенсію по інвалідності

Право на таку виплату надається тим, кому офіційно встановлено інвалідність. Однак для її призначення важливо мати визначений мінімум страхового стажу, який залежить від групи інвалідності та віку людини. У 2025 році вимоги такі:

І група інвалідності: від 1 року стажу (для осіб до 25 років) до 10 років (для 54–59 років);

II та III групи інвалідності: від 1 року стажу (до 23 років) до 14 років (для 56–59 років).

Який розмір виплат у 2025 році

Законодавство передбачає, що пенсія з інвалідності розраховується від розміру пенсії за віком:

I група — 100% розміру пенсії за віком;

II група — 90% розміру пенсії за віком;

III група — 50% розміру пенсії за віком.

До страхового стажу, що використовується для розрахунку пенсії за віком (на основі якої визначається розмір пенсії по інвалідності), зараховується і період з моменту встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Як оформити пенсію по інвалідності

Подати заяву на призначення пенсії по інвалідності можна кількома способами:

Через електронний портал ПФУ. Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду.

Виплата призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заява подана протягом трьох місяців з цього моменту. Якщо ж звернення відбулося пізніше, пенсію починають нараховувати з дати подання документів.

Раніше ми писали, що влітку 2025 року пенсіонери з України мають змогу недорого відпочити на курорті. У серпні вартість путівок all inclusive стартує від кількох сотень доларів — що іноді дешевше, ніж відпустка в Одесі.

Також ми розповідали, що Пенсійний фонд України продовжує планову інвентаризацію виплат. Це стандартна процедура для виявлення помилок у нарахуваннях. Проте в окремих випадках вона може призвести до зменшення пенсії.