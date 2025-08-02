Інвентаризація пенсій у 2025 році — що перевіряє ПФУ та які ризики для українців

Чоловік у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

Пенсійний фонд України регулярно проводить інвентаризацію пенсій — це не нова процедура, а частина його постійної роботи. Її мета — перевірити правильність призначення виплат та виявити можливі помилки. Проте для деяких українців така перевірка може закінчитися суттєвим зменшенням пенсії.

Про те, що таке інвентаризація пенсійних виплат та чим ця процедура загрожує українцям, зазначається у постанові Пенсійного фонду України.

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Що перевіряють під час інвентаризації

Для багатьох пенсіонерів слова "ідентифікація" та "інвентаризація" викликають тривогу. І ці побоювання цілком зрозумілі — хоча під час інвентаризації виплати іноді можуть трохи збільшити (що трапляється рідко), частіше відбувається їх зменшення.

Під час інвентаризації Пенсійний фонд проводить комплексний аналіз пенсійних справ, аби виявити помилки та підтвердити правильність нарахування виплат. Зокрема перевіряють:

правильність обчислення пенсій;

чи є всі паперові та електронні справи;

чи повернено неправомірно виплачені кошти;

повноту та правильність документів для призначення пенсії;

наявність копій паспорта, реєстрації та підтвердження особливого статусу;

відповідність фактичних сум затвердженим нарахуванням та утриманням.

Чим інвентаризація виплат загрожує пенсіонерам

Перевірка пенсійних справ — це звична внутрішня практика ПФУ. Існує затверджений порядок проведення інвентаризації, який передбачає вибіркові перевірки правильності оформлення пенсійних документів та достовірності наданих відомостей.

У результаті такої перевірки розмір пенсії можуть як підвищити, так і зменшити, хоча, найімовірніше, головна мета — скорочення бюджетних витрат.

Закон дозволяє проводити інвентаризацію, але лише за дотримання певних вимог: складається акт перевірки, можуть робитися запити до архівних установ та підприємств у разі сумнівів щодо даних. Проте трапляються випадки, коли виплати зменшують без офіційного повідомлення чи підтвердних документів.

Акт інвентаризації — це офіційний папір, у якому фіксуються результати перевірки. У ньому зазначають процедуру, наводять перелік перевірених матеріалів, виявлені неточності або розбіжності, а також висновки та рекомендації за результатами роботи.

Виходить, що інвентаризація пенсійних справ — це механізм контролю, за допомогою якого держава перевіряє обґрунтованість призначення та розміру пенсій. Якщо у пенсіонера є сумніви щодо результатів такої перевірки, він має право оскаржити їх у встановленому законом порядку.

Раніше ми писали, що у серпні деякі українські пенсіонери зможуть отримати додаткові гроші — від надбавок за вік до одноразових виплат та щомісячних доплат для визначених груп населення.

Також ми розповідали, що чимало громадян навіть не здогадуються, що за певних умов вони ризикують втратити частину своєї пенсії. Такі ситуації трапляються, однак їх легко запобігти, якщо своєчасно повідомити Пенсійний фонд про необхідні дані.