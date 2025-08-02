Инвентаризация пенсий в 2025 году — что проверяет ПФУ и какие риски для украинцев

Мужчина в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

Пенсионный фонд Украины регулярно проводит инвентаризацию пенсий — это не новая процедура, а часть его постоянной работы. Ее цель — проверить правильность назначения выплат и выявить возможные ошибки. Однако для некоторых украинцев такая проверка может закончиться существенным уменьшением пенсии.

О том, что такое инвентаризация пенсионных выплат и чем эта процедура грозит украинцам, говорится в постановлении Пенсионного фонда Украины.

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Что проверяют во время инвентаризации

Для многих пенсионеров слова "идентификация" и "инвентаризация" вызывают тревогу. И эти опасения вполне понятны — хотя во время инвентаризации выплаты иногда могут немного увеличить (что случается редко), чаще происходит их уменьшение.

Во время инвентаризации Пенсионный фонд проводит комплексный анализ пенсионных дел, чтобы выявить ошибки и подтвердить правильность начисления выплат. В частности, проверяют:

правильность исчисления пенсий;

есть ли все бумажные и электронные дела;

возвращены ли неправомерно выплаченные средства;

полноту и правильность документов для назначения пенсии;

наличие копий паспорта, регистрации и подтверждения особого статуса;

соответствие фактических сумм утвержденным начислениям и удержаниям.

Чем инвентаризация выплат грозит пенсионерам

Проверка пенсионных дел — это привычная внутренняя практика ПФУ. Существует утвержденный порядок проведения инвентаризации, который предусматривает выборочные проверки правильности оформления пенсионных документов и достоверности предоставленных сведений.

В результате такой проверки размер пенсии могут как повысить, так и уменьшить, хотя, скорее всего, главная цель — сокращение бюджетных расходов.

Закон позволяет проводить инвентаризацию, но только при соблюдении определенных требований: составляется акт проверки, могут делаться запросы в архивные учреждения и предприятия в случае сомнений относительно данных. Однако бывают случаи, когда выплаты уменьшают без официального уведомления или подтверждающих документов.

Акт инвентаризации — это официальная бумага, в которой фиксируются результаты проверки. В нем указывают процедуру, приводят перечень проверенных материалов, выявленные неточности или расхождения, а также выводы и рекомендации по результатам работы.

Получается, что инвентаризация пенсионных дел — это механизм контроля, с помощью которого государство проверяет обоснованность назначения и размера пенсий. Если у пенсионера есть сомнения относительно результатов такой проверки, он имеет право обжаловать их в установленном законом порядке.

Ранее мы писали, что в августе некоторые украинские пенсионеры смогут получить дополнительные деньги — от надбавок за возраст до единовременных выплат и ежемесячных доплат для определенных групп населения.

Также мы рассказывали, что многие граждане даже не догадываются, что при определенных условиях они рискуют потерять часть своей пенсии. Такие ситуации случаются, однако их легко предотвратить, если своевременно сообщить Пенсионный фонд о необходимых данных.