Менші пенсії — чому з серпня у деяких українців утримуватимуть гроші

Пенсіонерки сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Багато українців навіть не підозрюють, що через певні обставини можуть втратити частину пенсії. Такі випадки трапляються, але їх можна уникнути, якщо вчасно подати певну інформацію Пенсійному Фонду.

Про те, у кого та чому можуть утримувати частину пенсії в серпні, зазначається в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Хто ризикує втратити частину пенсії в серпні

На суму пенсійних нарахувань можуть впливати різні фактори. Якщо своєчасно не повідомити Пенсійний фонд України про зміни у власному житті, людина може отримати переплату, яку згодом доведеться повернути. ПФУ обов’язково потрібно інформувати про:

зміна місця проживання чи реєстрації;

переїзд на постійне проживання за кордон;

звільнення з роботи або, навпаки, початок трудової діяльності;

втрата або зміна пільгового статусу (наприклад, ветерана війни);

зміна паспортних даних, прізвища чи інших документів, важливих для нарахування пенсії;

зміни, що впливають на право на спеціальні доплати (за утримання неповнолітніх дітей, у разі втрати годувальника тощо).

Варто знати, що пенсію емігрантам скасувати не можуть. Якщо ж так сталося, потрібно відстоювати свої права у суді. Постійне чи тимчасове проживання за межами України не є підставою для зупинення виплат — це підтверджено рішенням Конституційного суду.

Яку суму можуть утримувати у пенсіонера

Пенсіонер зобов’язаний повідомити про будь-які зміни впродовж 10 днів. Порушення цього терміну може обернутися штрафом.

Важливо розуміти, що повертають лише ті кошти, які були отримані без законних підстав. Наприклад, коли людина втратила право на певну надбавку.

Повернення зайвих коштів можна здійснити добровільно або ж у примусовому порядку — за рішенням суду чи ПФУ. Для компенсації збитків Фонд має право утримувати до 20% з пенсійної виплати.

Раніше ми писали, що в серпні частина українських пенсіонерів отримає додаткові нарахування — це можуть бути як вікові доплати, так і разові премії чи щомісячні надбавки для окремих груп отримувачів.

Також ми розповідали, що вимоги до виходу на пенсію в Україні з кожним роком стають жорсткішими. Якщо колись для оформлення пенсії у 60 років вистачало 25 років страхового стажу, то нині ця норма поступово зростає.