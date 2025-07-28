Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Вихід на пенсію — кому та чому доведеться працювати довше

Вихід на пенсію — кому та чому доведеться працювати довше

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 05:45
Деяким українцям доведеться відкласти вихід на пенсію через нові вимоги — в чому причина
Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Умови виходу на пенсію в Україні поступово стають суворішими. Якщо раніше для отримання пенсії у 60 років було достатньо 25 років страхового стажу, то зараз з кожним роком планка зростає.

Про те, скільки стажу потрібно українцям для виходу на пенсію та як змінюватимуться ці вимоги, пояснили на сайті Пенсійного фонду України.

Реклама
Читайте також:

Як змінюватимуться вимоги до стажу

З 2026 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 33 роки офіційного стажу. Це на один рік більше, ніж у 2025-му, і на три роки більше, ніж було ще кілька років тому.

Згідно із законом, ця вимога зростатиме щороку на 12 місяців і до 2028 року сягне 35 років. Тобто лише ті, хто має 35 і більше років стажу, зможуть претендувати на пенсію у 60 років.

Кому вихід на пенсію доведеться відкласти через нові правила

Середній страховий стаж українців нині трохи перевищує 33 роки, тому більшість все ще зможе вийти на пенсію у 60 у 2026 році. Але вже у 2027-му частина громадян не зможе подолати новий поріг. Це, перш за все, ті, хто:

  • втрачав роботу;
  • працював неофіційно;
  • довго перебував за кордоном;
  • доглядав за родичами без трудового оформлення.

За статистикою, торік понад 27% українців не змогли вийти на пенсію у 60 через недостатній стаж. У таких випадках доводиться чекати до 63 або 65 років, коли вимоги до стажу є нижчими — від 15 до 25 років.

Пенсія може оформлюватися автоматично, якщо всі дані про стаж є в електронному реєстрі. Якщо інформації не вистачає або людина не має необхідного стажу, вона може подати заяву самостійно після того, як вдасться накопичити потрібний стаж.

Раніше ми писали, що у 2025 році в Україні вже відбулося зростання мінімальних пенсій — це стало результатом індексації, яка відбулася у березні.

Також ми розповідали, що окремі категорії пенсіонерів мають шанс на збільшені виплати. Щоб скористатися цією опцією, потрібно звернутися із відповідною заявою до Пенсійного фонду. 

виплати пенсії пенсіонери стаж трудовий стаж
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації