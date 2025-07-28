Деяким українцям доведеться відкласти вихід на пенсію через нові вимоги — в чому причина

Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Умови виходу на пенсію в Україні поступово стають суворішими. Якщо раніше для отримання пенсії у 60 років було достатньо 25 років страхового стажу, то зараз з кожним роком планка зростає.

Про те, скільки стажу потрібно українцям для виходу на пенсію та як змінюватимуться ці вимоги, пояснили на сайті Пенсійного фонду України.

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Як змінюватимуться вимоги до стажу

З 2026 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 33 роки офіційного стажу. Це на один рік більше, ніж у 2025-му, і на три роки більше, ніж було ще кілька років тому.

Згідно із законом, ця вимога зростатиме щороку на 12 місяців і до 2028 року сягне 35 років. Тобто лише ті, хто має 35 і більше років стажу, зможуть претендувати на пенсію у 60 років.

Кому вихід на пенсію доведеться відкласти через нові правила

Середній страховий стаж українців нині трохи перевищує 33 роки, тому більшість все ще зможе вийти на пенсію у 60 у 2026 році. Але вже у 2027-му частина громадян не зможе подолати новий поріг. Це, перш за все, ті, хто:

втрачав роботу;

працював неофіційно;

довго перебував за кордоном;

доглядав за родичами без трудового оформлення.

За статистикою, торік понад 27% українців не змогли вийти на пенсію у 60 через недостатній стаж. У таких випадках доводиться чекати до 63 або 65 років, коли вимоги до стажу є нижчими — від 15 до 25 років.

Пенсія може оформлюватися автоматично, якщо всі дані про стаж є в електронному реєстрі. Якщо інформації не вистачає або людина не має необхідного стажу, вона може подати заяву самостійно після того, як вдасться накопичити потрібний стаж.

Раніше ми писали, що у 2025 році в Україні вже відбулося зростання мінімальних пенсій — це стало результатом індексації, яка відбулася у березні.

Також ми розповідали, що окремі категорії пенсіонерів мають шанс на збільшені виплати. Щоб скористатися цією опцією, потрібно звернутися із відповідною заявою до Пенсійного фонду.