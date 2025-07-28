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Главная Экономика Выход на пенсию — кому и почему придется работать дольше

Выход на пенсию — кому и почему придется работать дольше

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 05:45
Некоторым украинцам придется отложить выход на пенсию из-за новых требований — в чем причина
Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Условия выхода на пенсию в Украине постепенно становятся более строгими. Если раньше для получения пенсии в 60 лет было достаточно 25 лет страхового стажа, то сейчас с каждым годом планка растет.

О том, сколько стажа нужно украинцам для выхода на пенсию и как будут меняться эти требования, объяснили на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Как будут меняться требования к стажу

С 2026 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 33 лет официального стажа. Это на один год больше, чем в 2025-м, и на три года больше, чем было еще несколько лет назад.

Согласно закону, это требование будет расти ежегодно на 12 месяцев и к 2028 году достигнет 35 лет. То есть только те, кто имеет 35 и более лет стажа, смогут претендовать на пенсию в 60 лет.

Кому выход на пенсию придется отложить из-за новых правил

Средний страховой стаж украинцев сейчас немного превышает 33 года, поэтому большинство все еще сможет выйти на пенсию в 60 в 2026 году. Но уже в 2027-м часть граждан не сможет преодолеть новый порог. Это, прежде всего, те, кто:

  • терял работу;
  • работал неофициально;
  • долго находился за границей;
  • ухаживал за родственниками без трудового оформления.

По статистике, в прошлом году более 27% украинцев не смогли выйти на пенсию в 60 из-за недостаточного стажа. В таких случаях приходится ждать до 63 или 65 лет, когда требования к стажу ниже — от 15 до 25 лет.

Пенсия может оформляться автоматически, если все данные о стаже есть в электронном реестре. Если информации не хватает или человек не имеет необходимого стажа, он может подать заявление самостоятельно после того, как удастся накопить нужный стаж.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине уже произошел рост минимальных пенсий — это стало результатом индексации, которая состоялась в марте.

Также мы рассказывали, что отдельные категории пенсионеров имеют шанс на увеличенные выплаты. Чтобы воспользоваться этой опцией, нужно обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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