Пенсіонера можуть оштрафувати — що може стати підставою для покарання

Штрафи для пенсіонерів — за що загрожує покарання у 2025
Держава підтримує людей похилого віку — надає виплати, пільги та соціальні послуги. Але навіть при отриманні такої допомоги пенсіонери можуть потрапити під штраф, якщо не дотримуються певних правил.
Про те, за що пенсіонер може отримати штраф у серпні, зазначається в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
За що пенсіонеру можуть урізати виплати
Пенсійний фонд України може накласти штраф або зменшити розмір пенсії, якщо людина не повідомить про важливі зміни протягом 10 днів. Йдеться про такі випадки:
- зміна місця проживання;
- початок роботи або звільнення;
- зміна прізвища, імені або по батькові;
- отримання ID-картки замість паперового паспорта;
- оформлення нового паспорта через втрату старого;
- отримання нового податкового номера (РНОКПП).
Які можуть бути наслідки у 2025 році
Якщо пенсіонер не повідомив про зміни, і через це йому випадково нарахували зайві кошти, Пенсійний фонд має право утримувати до 20% із щомісячної виплати — доти, доки зайва сума не буде повністю повернена. Тож важливо бути уважними та вчасно повідомляти ПФУ про всі зміни, щоб уникнути неприємностей.
За що пенсіонера можуть оштрафувати в транспорті
В Україні пенсіонери мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак на практиці скористатися цією пільгою вдається не всім — часто виникають труднощі, зокрема через відсутність необхідних документів.
Згідно з урядовими правилами, пенсіонери можуть безоплатно їздити:
- трамваями;
- тролейбусами;
- приміськими електричками;
- міськими автобусами (але не міжміського типу).
Щоб мати право на пільгу, при собі потрібно обов’язково мати пенсійне посвідчення. Без нього проїзд доведеться оплачувати на загальних умовах. У разі відсутності й документа, і квитка — можливий штраф.
Сума штрафу за безквитковий проїзд — у 20 разів більша за вартість одного квитка. У Києві це, наприклад, 160 гривень. І хоча контролери часто лояльні до літніх людей, без документів уникнути покарання вдається не завжди.
Раніше ми писали, що в Україні дорослі діти зобов’язані фінансово підтримувати непрацездатних батьків — це визначено Конституцією та Сімейним кодексом України.
Також ми розповідали, що пасажири поїздів повинні не лише мати квиток, а й дотримуватись правил Укрзалізниці. Порушення тягне за собою штрафи — від незначних сум до суттєвого покарання.
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