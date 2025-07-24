Пенсіонера можуть оштрафувати — що може стати підставою для покарання

Жінка похилого віку з песиком. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держава підтримує людей похилого віку — надає виплати, пільги та соціальні послуги. Але навіть при отриманні такої допомоги пенсіонери можуть потрапити під штраф, якщо не дотримуються певних правил.

Про те, за що пенсіонер може отримати штраф у серпні, зазначається в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Реклама

Читайте також:

За що пенсіонеру можуть урізати виплати

Пенсійний фонд України може накласти штраф або зменшити розмір пенсії, якщо людина не повідомить про важливі зміни протягом 10 днів. Йдеться про такі випадки:

зміна місця проживання;

початок роботи або звільнення;

зміна прізвища, імені або по батькові;

отримання ID-картки замість паперового паспорта;

оформлення нового паспорта через втрату старого;

отримання нового податкового номера (РНОКПП).

Які можуть бути наслідки у 2025 році

Якщо пенсіонер не повідомив про зміни, і через це йому випадково нарахували зайві кошти, Пенсійний фонд має право утримувати до 20% із щомісячної виплати — доти, доки зайва сума не буде повністю повернена. Тож важливо бути уважними та вчасно повідомляти ПФУ про всі зміни, щоб уникнути неприємностей.

За що пенсіонера можуть оштрафувати в транспорті

В Україні пенсіонери мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак на практиці скористатися цією пільгою вдається не всім — часто виникають труднощі, зокрема через відсутність необхідних документів.

Згідно з урядовими правилами, пенсіонери можуть безоплатно їздити:

трамваями;

тролейбусами;

приміськими електричками;

міськими автобусами (але не міжміського типу).

Щоб мати право на пільгу, при собі потрібно обов’язково мати пенсійне посвідчення. Без нього проїзд доведеться оплачувати на загальних умовах. У разі відсутності й документа, і квитка — можливий штраф.

Сума штрафу за безквитковий проїзд — у 20 разів більша за вартість одного квитка. У Києві це, наприклад, 160 гривень. І хоча контролери часто лояльні до літніх людей, без документів уникнути покарання вдається не завжди.

Раніше ми писали, що в Україні дорослі діти зобов’язані фінансово підтримувати непрацездатних батьків — це визначено Конституцією та Сімейним кодексом України.

Також ми розповідали, що пасажири поїздів повинні не лише мати квиток, а й дотримуватись правил Укрзалізниці. Порушення тягне за собою штрафи — від незначних сум до суттєвого покарання.