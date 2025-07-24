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Главная Экономика Штрафы для пенсионеров — за что грозит наказание в 2025

Штрафы для пенсионеров — за что грозит наказание в 2025

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 05:45
Пенсионера могут оштрафовать — что может стать основанием для наказания
Пожилая женщина с собачкой. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государство поддерживает пожилых людей — предоставляет выплаты, льготы и социальные услуги. Но даже при получении такой помощи пенсионеры могут попасть под штраф, если не соблюдают определенные правила.

О том, за что пенсионер может получить штраф в августе, говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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За что пенсионеру могут урезать выплаты

Пенсионный фонд Украины может наложить штраф или уменьшить размер пенсии, если человек не сообщит о важных изменениях в течение 10 дней. Речь идет о таких случаях:

  • смена места жительства;
  • начало работы или увольнение;
  • смена фамилии, имени или отчества;
  • получение ID-карты вместо бумажного паспорта;
  • оформление нового паспорта из-за утери старого;
  • получение нового налогового номера (РНОКПП).

Какие могут быть последствия в 2025 году

Если пенсионер не сообщил об изменениях, и поэтому ему случайно начислили лишние средства, Пенсионный фонд имеет право удерживать до 20% с ежемесячной выплаты — до тех пор, пока лишняя сумма не будет полностью возвращена. Поэтому важно быть внимательными и вовремя сообщать ПФУ обо всех изменениях, чтобы избежать неприятностей.

За что пенсионера могут оштрафовать в транспорте

В Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако на практике воспользоваться этой льготой удается не всем — часто возникают трудности, в частности из-за отсутствия необходимых документов.

Согласно правительственным правилам, пенсионеры могут бесплатно ездить:

  • трамваями;
  • троллейбусами;
  • пригородными электричками;
  • городскими автобусами (но не междугороднего типа).

Чтобы иметь право на льготу, при себе нужно обязательно иметь пенсионное удостоверение. Без него проезд придется оплачивать на общих условиях. В случае отсутствия и документа, и билета — возможен штраф.

Сумма штрафа за безбилетный проезд — в 20 раз больше стоимости одного билета. В Киеве это, например, 160 гривен. И хотя контролеры часто лояльны к пожилым людям, без документов избежать наказания удается не всегда.

Ранее мы писали, что в Украине взрослые дети обязаны финансово поддерживать нетрудоспособных родителей — это определено Конституцией и Семейным кодексом Украины.

Также мы рассказывали, что пассажиры поездов должны не только иметь билет, но и соблюдать правила Укрзализныци. Нарушение влечет за собой штрафы — от незначительных сумм до существенного наказания.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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