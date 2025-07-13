Пільги та доплати — яку підтримку надаватиме держава українцям 60+ в серпні

Жінка похилого віку годує курей. Фото: УНІАН

У серпні деякі пенсіонери мають можливість отримати доплати, які збільшать їхній щомісячний дохід. Ці виплати призначаються різним категоріям пенсіонерів — за віком, станом здоров’я чи за особливі заслуги. Окрім того, люди похилого віку мають можливість скористатись низкою державних пільг, які допомагають суттєво зменшити їх повсякденні витрати.

Про те, що чекає на українців 60+ в серпні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Доплати та надбавки для пенсіонерів в серпні

Після досягнення 60-річного віку українці можуть вийти на пенсію. Окрім базової виплати, деякі люди похилого віку можуть отримувати доплати та надбавки. У серпні на додаткові гроші можуть розраховувати:

Вікові надбавки

У наступному місяці зросте розмір пенсії для тих громадян, які відзначають 70-, 75- чи 80-річний ювілей. Основна умова для отримання надбавки — сума пенсії не має перевищувати 10 340,35 грн. Розміри виплат залежать від віку:

70-річним (до досягнення 75 років) — до 300 грн. 75-річним (до 80 років) — до 456 грн. 80-річним і старшим — до 570 грн.

Доплата для пенсіонерів із зон радіоактивного забруднення

Передбачені надбавки для громадян, які проживали в районах, що зазнали радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС. Має значення факт проживання на забрудненій території або 26 квітня 1986 року, або у період до 1 січня 1993 року.

Також право на доплату мають офіційно визнані потерпілі: ліквідатори, евакуйовані, особи з хворобами зумовленими радіаційним забрудненням. У 2025 році ця надбавка становить 2 361 грн на місяць — що відповідає прожитковому мінімуму для непрацездатних громадян.

Підтримка для самотніх пенсіонерів яким потрібен догляд

Люди похилого віку (від 80 років), які живуть одні та потребують постійного догляду за станом здоров’я, можуть щомісячно отримувати додаткові 40% прожиткового мінімуму, що у 2025 році дорівнює 944 грн.

Надбавка для почесних донорів

Пенсіонери, які мають звання почесного донора (здали 40 доз крові або 60 доз плазми), можуть розраховувати на доплату у розмірі 10% від загального прожиткового мінімуму — тобто 292 грн щомісяця у 2025 році.

Доплата пенсіонерам із неповнолітніми дітьми

Пенсіонери, які самостійно виховують дітей віком до 18 років, мають право на додаткову виплату — 150 грн за кожну дитину. Обов’язкова умова — пенсіонер не повинен працювати або займатись підприємницькою діяльністю. У разі працевлаштування необхідно повідомити Пенсійний фонд.

Перелік пільг для пенсіонерів у серпні

Окрім виплат, держава також гарантує пенсіонерам чимало пільг. У серпні 2025 року можна розраховувати на таку підтримку:

Безплатний проїзд

Для пенсіонерів діють пільги на транспорт. Вони можуть безоплатно користуватися міським громадським транспортом (крім метро), а також приміськими автобусами та електричками.

Повна компенсація за комунальні послуги

Жителі сіл, які в минулому працювали в освітніх, медичних або культурних установах, мають право на 100% знижку при оплаті ЖКП. Пенсіонери, які мешкають в містах, також можуть оформити субсидію, якщо витрати на комуналку перевищують розрахований обов’язковий платіж.

Звільнення від земельного податку

Пенсіонери звільняються від сплати податку за земельні ділянки в межах таких норм:

2 га — для ведення ОСГ;

0,12 га — для садівництва;

0,10 га — для дачної забудови;

0,01 га — для гаражного будівництва;

0,25 га — для будівництва будинку в селі;

0,10 га — для будівництва будинку у містах.

Для користування пільгою необхідно пред’явити пенсійне посвідчення.

Безплатна юридична допомога

Пенсіонери можуть звертатися за безоплатною або пільговою правовою допомогою — консультаціями, складанням документів, супроводом у судових справах тощо.

Знижка на автострахування

Власники автомобілів із двигуном до 2500 см³ або електродвигуном до 100 кВт мають право на 50% знижки на обов’язкову автоцивілку. У новій редакції закону передбачено, що автомобілем з пільговим полісом можуть користуватися не лише пенсіонери-власники, а й інші особи з пільгових категорій.

Раніше ми писали, що в Україні пенсіонери отримують різноманітні соціальні пільги, що спрощують їм щоденне життя та допомагають економити.

Також ми розповідали, що пенсіонери часто стають мішенню шахраїв, які використовують їхню довірливість, слабке здоров’я та їх потребу в підтримці.