Льготы и доплаты — какую поддержку будет оказывать государство украинцам 60+ в августе

Пожилая женщина кормит кур. Фото: УНИАН

В августе некоторые пенсионеры имеют возможность получить доплаты, которые увеличат их ежемесячный доход. Эти выплаты назначаются различным категориям пенсионеров — по возрасту, по состоянию здоровья или за особые заслуги. Кроме того, пожилые люди имеют возможность воспользоваться рядом государственных льгот, которые помогают существенно уменьшить их повседневные расходы.

О том, что ждет украинцев 60+ в августе 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Доплаты и надбавки для пенсионеров в августе

По достижении 60-летнего возраста украинцы могут выйти на пенсию. Кроме базовой выплаты, некоторые пожилые люди могут получать доплаты и надбавки. В августе на дополнительные деньги могут рассчитывать:

Возрастные надбавки

В следующем месяце вырастет размер пенсии для тех граждан, которые отмечают 70-, 75- или 80-летний юбилей. Основное условие для получения надбавки — сумма пенсии не должна превышать 10 340,35 грн. Размеры выплат зависят от возраста:

70-летним (до достижения 75 лет) — до 300 грн. 75-летним (до 80 лет) — до 456 грн. 80-летним и старшим — до 570 грн.

Доплата для пенсионеров из зон радиоактивного загрязнения

Предусмотрены надбавки для граждан, проживавших в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению после аварии на ЧАЭС. Имеет значение факт проживания на загрязненной территории или 26 апреля 1986 года, или в период до 1 января 1993 года.

Также право на доплату имеют официально признанные пострадавшие: ликвидаторы, эвакуированные, лица с болезнями обусловленными радиационным загрязнением. В 2025 году эта надбавка составляет 2 361 грн в месяц — что соответствует прожиточному минимуму для нетрудоспособных граждан.

Поддержка для одиноких пенсионеров которым нужен уход

Пожилые люди (от 80 лет), которые живут одни и нуждаются в постоянном уходе по состоянию здоровья, могут ежемесячно получать дополнительные 40% прожиточного минимума, что в 2025 году составляет 944 грн.

Надбавка для почетных доноров

Пенсионеры, которые имеют звание почетного донора (сдали 40 доз крови или 60 доз плазмы), могут рассчитывать на доплату в размере 10% от общего прожиточного минимума — то есть 292 грн ежемесячно в 2025 году.

Доплата пенсионерам с несовершеннолетними детьми

Пенсионеры, которые самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет, имеют право на дополнительную выплату — 150 грн за каждого ребенка. Обязательное условие — пенсионер не должен работать или заниматься предпринимательской деятельностью. В случае трудоустройства необходимо уведомить Пенсионный фонд.

Перечень льгот для пенсионеров в августе

Кроме выплат, государство также гарантирует пенсионерам немало льгот. В августе 2025 года можно рассчитывать на такую поддержку:

Бесплатный проезд

Для пенсионеров действуют льготы на транспорт. Они могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом (кроме метро), а также пригородными автобусами и электричками.

Полная компенсация за коммунальные услуги

Жители сел, которые в прошлом работали в образовательных, медицинских или культурных учреждениях, имеют право на 100% скидку при оплате ЖКУ. Пенсионеры, проживающие в городах, также могут оформить субсидию, если расходы на коммуналку превышают рассчитанный обязательный платеж.

Освобождение от земельного налога

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога за земельные участки в пределах таких норм:

2 га — для ведения ОСГ;

0,12 га — для садоводства;

0,10 га — для дачной застройки;

0,01 га — для гаражного строительства;

0,25 га — для строительства дома в селе;

0,10 га — для строительства дома в городах.

Для пользования льготой необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

Бесплатная юридическая помощь

Пенсионеры могут обращаться за бесплатной или льготной правовой помощью — консультациями, составлением документов, сопровождением в судебных делах и т.д.

Скидка на автострахование

Владельцы автомобилей с двигателем до 2500 см³ или электродвигателем до 100 кВт имеют право на 50% скидки на обязательную автогражданку. В новой редакции закона предусмотрено, что автомобилем с льготным полисом могут пользоваться не только пенсионеры-владельцы, но и другие лица из льготных категорий.

Ранее мы писали, что в Украине пенсионеры получают различные социальные льготы, которые упрощают им повседневную жизнь и помогают экономить.

Также мы рассказывали, что пенсионеры часто становятся мишенью мошенников, которые используют их доверчивость, слабое здоровье и их потребность в поддержке.